照顧者支援服務零散　組織促政府應整合服務、增加津助金額和名額

今年施政報告的200項新措施中，提及有關照顧者的項目只有一句：「勞工及福利局正進行一項深入研究，為擬定全面的照顧者政策和相關先導計劃提供實證為本的基礎。」有關照顧者的援助仍然停留在研究層面。有組織就照顧者議題在上周四（10日）發表研討會，訴說照顧者的實際需求和他們面對的困難，促請政府在設立相關政策時，應集中服務及增加津助金額及名額。

有關注照顧者的組織在上周四舉行「照顧者政策的設立是照顧者的曙光？」研討會，會上明愛安老服務督導主任馬玉霞指出，現時香港的照顧者普遍是「以老護老」，即是由一名需要受照顧的人和一名照顧他的長者組成。受人口老化的影響下，兩名長者互相照顧的機會高，2016年時已預計有29萬類似的「以老護老」照顧者，主要以女性作為照顧者。她亦提到有需要長者大多為退休人士，在沒有收入下均較依賴政府的津助。當中照顧者的壓力亦需要受到關注，近年因照顧者壓力爆煲下而發生的倫常慘案，同樣有上升趨勢，故政府在訂立相關政策時，應以照顧者為本。

明愛安老服務督導主任馬玉霞指出，現時香港的照顧者普遍都是「以老護老」，即是由一名需要受照顧的人和一名照顧他的長者組成。（香港明愛提供圖片）

家人突入院 照顧者無所適從

明愛專上學院健康科學系羅佩麗教授指出，在過往的研究中發現，對於照顧者最大的困難是家人突然入院。她提到因照顧者在入院一事上沒有準備，令他們無所適從。她發現照顧者在其家人出入院時最需要幫助，例如他們對出院後的照顧安排一無所知，同時對疾病的認知低，令他們感到無助。羅佩麗認為政府若能針對他們的需求，提供相關的援助更佳。

明愛專上學院健康科學系羅佩麗教授指出，在過往的研究中發現，對於照顧者最大的困難是家人突然入院。（香港明愛提供圖片）

明愛專上學院社會科學系黃於唱教授則表示，現時與照顧者相關的數據較少，但數據影響政策的設立。他指出， 全港60歲以上的照顧者約接近一半，他們較為需要院舍幫助，但現時院舍的輪候時間平均需等候18個月。在輪候期間，照顧者的照顧責任變得非常沉重。

照顧者津助金額及名額少

他又提到，雖然政府在2014年時曾推出為期兩年的「為低收入家庭護老者提供生活津貼試驗計劃」，第三期更延續至明年3月底，但津助的金額為照顧一人每月$2400。黃於唱指金額數目不多，難以足夠照顧者應付生活所需，而目前護老者津貼名額為6,000個、殘疾照顧津貼名額則為2,500個，名額明顯過少，顯示津助不能全面地幫助照顧者，一些全職工作的照顧者亦因入息問題未能受惠於津助，建議增加津助金額及名額。

明愛專上學院社會科學系黃於唱教授指現時政府給予照顧者的津助金額及名額少。（香港明愛提供圖片）

支援服務零散 未能惠及有需要人士

需照顧85歲媽媽的照顧者黎嘉敏則認為，現時對於照顧者的支援雖比20多年前好，有社工介入援助，但提供予照顧者申請的服務零散。她慨嘆雖然受眾人數上升，惟服務分散令真正有需要的人未能受助。

她以自己為例，其母親使用42天的暫託服務後，沒法得到延長，需要輪候資助院舍，但輪候時間又太長，她遂決定參加買位計劃。雖然最後加快進入院舍，但其位置強差人意，母親被分發到較偏遠的院舍，故她希望日後政府在分發院舍時應要人性化，需便利照顧者。她亦建議政府為各零散的機構服務作一個一站式的支援中心，以統一發放資訊，令照顧者能享用實在配套，減少他們的壓力。