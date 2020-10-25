照顧照顧者平台論壇提多項倡議　促改以社會照顧模式制定政策

關注照顧者需要的「照顧照顧者平台」上周六（24日）舉行網上論壇，討論社區對照顧者的支援不足，以及提出不同的政策倡議，希望建立更多對照顧者友善的政策，減低他們的壓力。 出席者包括嚴重弱智人士家長會協會代表李芝融、香港社會服務聯會護老者工作小組代表李蔭國、深水埗區議會主席楊彧、以及城市大學前應用社會科學系副教授梁麗清博士。李蔭國認為照顧有需要人士是整個社會共同承擔的責任，並提出6個針對照顧照顧者的方案。梁麗清博士則向出席者講解家庭照顧模式與社會照顧模式的分別，指出本港制定政策時採取家庭照顧模式，衍生不少社會不公問題。

關注照顧者需要的「照顧照顧者平台」周六（24日）舉行網上論壇，討論社區對照顧者的支援不足，以及提出不同的政策倡議，希望建立更多對照顧者友善的政策，減低他們的壓力。（照顧照顧者平台Facebook圖片）

照顧照顧者平台由18個機構包括護老、護幼、殘疾人士照顧者、精神病患者的社福單位組成，希望透過提出有關照顧者的倡議及教育，令大眾關注照顧者的需要，至今已成立2年。嚴重弱智人士家長會協會代表李芝融表示，照顧者的需要分為4大類，包括身心社靈（身體、心靈、社交及靈性），每個細節也需要被關顧，惟照顧者自身未必留意得到。李芝融指上月葵涌邨的倫常慘案，令不少照顧者情緒波動，他形容本港不斷重演與照顧者有關的慘劇，問題卻一直未被解決，源於政府在制定政策時，以個案作分割單位，而非考慮整體家庭的需要，促請政府成立有關殘疾人士及照顧者的委員會，跟進相關的政策規劃，並應有照顧者加入委員會提供第一身意見。他亦鼓勵照顧者不應忽略自身的權益，應勇於發聲表達需求及向同路人求助，「你不做，你的聲音會慢慢消失」。

嚴重弱智人士家長會協會代表李芝融表示，照顧者容易忽略自身的需要。（資料圖片）

照顧者常忘記自身需要

香港社會服務聯會護老者工作小組代表李蔭國則提出6個針對照顧照顧者的方案。包括制定護老者政策時，需以護老者為本，期望當局能進行廣泛的研究調查，向公眾呈現護老者的需要。其次是確認護老者的角色、身分及貢獻，必須肯定他們的照顧工作價值，並提供這方面的實質支援或協助。第三，保障護老者能獲取資訊、訓練及服務的權力，促請政府建立一站式資訊平台，方便護老者索取有用資訊。

第四是透過服務及經濟支援減輕護老者的負擔，建議政府恆常化護老者津貼，以及提供不同形式的經濟援助。第五，關注護老者的健康及生活質素，由於照顧者已用上很多心力專注照顧工作，忽略自己的身心需要，令他們明白要關愛自己身心和保證生活質素。最後一項是創造護老者友善的工作、學習及生活空間及環境，包括提供在職在學支援，因很多照顧者為了專注照顧工作而離開工作或學習崗位，嚴重影響他們的發展空間。

深水埗區議會主席促18區推動關注照顧者方案

深水埗區議會主席楊彧表示，去年深水埗區議會成立工作小組，並作出照顧者友善狀況調查，他建議18區區議會一同推動關注照顧者需要的方案，「社區內的服務照顧及設施是否缺乏？在區議會層面，需要這些數據去推動改善工作，希望每區都可以做這些調查並跟進資料。」他亦特別提到區內即將成立家長親屬資源中心，讓家長有更強的支援。

深水埗區議會主席楊彧表示，去年深水埗區議會成立工作小組，並作出照顧者友善狀況調查，他建議18區區議會一同推動關注照顧者需要的方案。(資料圖片)

「有些女性工作能力很高，但需要在家照顧家人而犧牲事業，因為整個照顧政策方針認為照顧家庭是女性的天職，她們須承擔這個責任，製造了社會性別不平等的關係。」 城市大學前應用社會科學系副教授梁麗清博士

梁麗清博士過去曾處理數個有關照顧者的研究，總結出本港照顧者政策的三大問題，包括公營服務名額不足、服務安排難以配合家庭需要，以及市場上提供的服務收費高昂。她亦分享了家庭照顧模式與社會照顧模式的分別，「香港不論是制定兒童/長者/殘疾人士照顧政策上，政府都是採取家庭照顧模式」。

梁麗清形容，目前本港在以家庭照顧模式制定照顧者政策，衍生出不少問題。(資料圖片/高仲明攝)

但她提出以家庭照顧模式制定政策，衍生出不少問題，「家庭照顧模式建基於傳統家庭觀念，家庭照顧即是誰來照顧？就是不用工作的那位」，可是，「男主外、女主內」的觀念已不合時宜，這種想法令婦女一直成為家中的主要照顧者，其需要往往被忽視，女性出外就業的機會也會減少，「有些女性工作能力很高，但需要在家照顧家人而犧牲事業，因為整個照顧政策方針認為照顧家庭是女性的天職，她們須承擔這個責任，製造了社會性別不平等的關係」。此外，政府以低度介入的策略提供服務，若公營的資源未能滿足需求，便會依賴私人市場，「但低收入家庭未能負擔高昂服務費」；而且政府欠缺長遠規劃，沒有因應家庭模式變化及人口變化來改變政策方向。

故此，她提倡社會照顧模式，由政府主導，連繫社會上不同的持份者，在照顧層面上共同承擔責任。梁麗清舉例，台灣的照顧者達到一定的照顧時數，可獲取相應津貼，「政府需要向照顧者給予支援及培訓」。