政府改劃馬鞍山村綠化地帶建屋　礦工三代憂滅村　擺街站募簽反對

政府建議修訂馬鞍山分區計劃大綱圖（下稱計劃），包括將區內7幅「綠化地帶」改劃為住宅、政府機構或社區用途，惟相關地段靠近馬鞍山郊野公園，最近的發展位置更和郊野公園只相隔10米。改劃引起居民和多個持分者反對，擔心計劃會開了一個壞的先河，讓政府日後更大力向類似郊野公園邊陲發展，亦有居民認為發展令馬鞍山村「滅村」致家園不保及其歷史文化造成不可逆轉的破壞，促政府收回計劃。

馬鞍山村關注組、也是礦工三代的阿康表示，若村落被改劃，亦代表馬鞍山村迎來「滅村」。他提到馬鞍山村現時約有60戶居民，大部分都是礦工後代，惟計劃改劃範圍覆蓋整條村，亦包括村口進出的位置。他指出，10月政府在區議會發出文件後，居民才從區議員口中得知，馬鞍山村面臨改劃。隨後他亦就事件發起聯署以反對，受規劃影響的馬鞍山村村民昨（13日）也有連同區議員及地區組織，在區內擺設十多個街站收集市民聯署及申述書。至今共收到超過3,000個簽名。

村民反對政府改劃用地。馬鞍山村村民掛起多幅橫額，直斥改劃土地用途的做法如同為地產商鋪路，形容是「官商勾結」。（余俊亮攝）

政府沒就改劃事宜諮詢村民

阿康批評，政府在發出改劃文件後，並沒有通知村民。除了12月16號之前可到城市規劃委員會提交申述書，以及一次一小時的分享會外，就沒有任何方法讓他們發表意見。

政府做法令他們感到當局沒有尊重過村民。「無通知，無諮詢，得單向溝通」，阿康認為政府一直只是想通知村民，未有打算溝通。在分享會中，官員予村民的態度亦不理想，更多次無視村民「不遷不拆」的訴求，「他們（官員）好像不了解今次改劃對村民來說的嚴重性，是整條村『滅村』！」

阿康表示，村民普遍認為政府未有尊重他們，以及改劃發展不合理。他指出，雖然曾有政府人員向他們解釋，收地是為了「讓年輕人負擔得起去置業」，他們亦明白本港住屋需求逼切，惟政府刊憲將馬鞍山村發展成私人中密度住宅用地，村民認為「私人中密度住宅用地」和豪宅沒有分別，計劃不能令普通市民受惠。

發展馬鞍山村有官商勾結之嫌

阿康提到，現時改劃馬鞍山村亦有官商勾結之嫌。他指在20年前，有發展商購買山頂的溫家村，其後亦獲政府批准興建低密度住宅用地。但因馬鞍山村一帶出入依賴馬鞍山村路，若要發展溫家村，就需要擴闊山路。但山路附近有集水區，工程較難處理，故發展計劃一直擱置。現時政府卻帶頭發展該處，亦變相由政府進行修路工程，「好似幫發展商做好條路，叫他們起樓」。

現時政府帶頭發展該處，亦變相由政府進行修路工程，「好似幫發展商做好條路，叫他們起樓」。（余俊亮攝）

破壞香港鐵礦場歷史完整性

阿康認為改劃亦會帶來很多社區問題，馬鞍山村歷史價值高，當中馬鞍山的礦場曾是香港的礦業龍頭，礦工大多定居於馬鞍山村，現時村落已有70年歷史。他認為改劃不但會破壞香港鐵礦場歷史的完整性，而且改劃項目會影響多個古蹟，如二級歷史建築的110ML礦洞外牆，並為擴闊路面拆除「三級歷史建築」選礦廠其中一條支柱，強行發展絕對是無視該村的歷史價值。

擬發展綠化帶與郊野公園接近 將破壞生態價值

加上，現時發展的綠化地與郊野公園邊陲只距離10米至15米，和郊野公園十分接近。日後所有工程定必會影響及破壞馬鞍山的生態多樣性及生態價值。阿康認為這些破壞都是不可逆轉，「破壞了就沒有」。而一旦計劃實行，亦代表為政府使用郊野公園邊陲立了一個壞先例，「你不知道政府會否今日就說改劃馬鞍山村，日後會不會越來越入，連界外的地方也順手收回發展」。

就此，阿康表示會和一眾村民會繼續收集聯署及爭取市民關注，令大家更了解馬鞍山村的歷史價值和改劃對村落的嚴重性。

馬鞍山有四幅「綠化地帶」位於馬鞍山村路、緊貼馬鞍山郊野公園的土地可供房屋發展，預計提供7,220個公營房屋及私樓單位，容納2.04萬人口。（區議會文件）

政府6月時向沙田區議會提交文件，建議修訂馬鞍山分區計劃大綱圖（下稱計劃）。當中提到改劃7幅「綠化地帶」用作住宅、政府機構或社區用途，預計可提供7,220個公營房屋及私樓單位，容納2.04萬人口。而馬鞍山村使是其中一個受影響的村落。