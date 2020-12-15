港首隻導盲犬種犬Tovi肺癌辭世　終年八歲

香港導盲犬服務中心今早在社交媒體文，指香港首隻導盲犬種犬Tovi因肺癌「英年早逝」，終年八歲。Tovi在2012年由日本「関西盲導犬協会」送贈予香港導盲犬服務中心，到2016年更成為香港首批五隻人工受孕導盲犬出的父親。中心發聲明指，對種犬Tovi的離世甚感婉惜，希望寄養家庭節哀。

香港首隻導盲犬種犬Tovi是拉布拉多犬，男，性格溫純乖巧，今日因肺癌辭世，終年八歲。（資料圖片／周詠雯攝）

香港導盲犬服務中心今早在Facebook發帖，指中心第一隻導盲犬種犬Tovi罹患肺癌多時，終在今日（15日）凌晨經專科醫生診治無效，終在寄養家庭陪伴下，由醫生施以安樂針。中心發聲明表示，對種犬Tovi的離世甚感婉惜，希望寄養家庭節哀，及早恢復正常生活。至於Tovi的身後事，將與寄養家庭磋商，並參考國際導盲犬聯盟指引籌措。

2016年，香港首批五隻人工受孕導盲犬出世，Tovi就是這三男二女「五小福」的父親，五隻港產導盲犬的英文名稱均以A字開頭，寓意牠們為首批在本港人工繁殖的導盲犬。

Tovi曾連同其餘三隻導盲犬 Billy, Fraser和Ned，到香港動物血庫捐血。（香港動物血庫Facebook圖片）

2017年，Tovi更曾連同其餘三隻導盲犬 Billy, Fraser和Ned，到香港動物血庫捐出血液拯救生命，除了服務視障人士外，更為其他狗隻同類出一分力，獲網民高度表揚，「Tovi不單只幫助視障人仕，亦曾於幾年前捐血幫助其他狗，是一個真真正正的狗英雄！Bye Bye Tovi，我們永遠懷念你。」

有網民留言感謝Tovi一直以來的努力，「Tovi終於完成佢光榮嘅使命、幫助了人類重拾信心。現在可以脫離苦痛、往彩虹方向跑！謝謝你」，亦有人懷念與Tovi一起相處的時光，「我記得你上過嚟我公司，個時係啱啱引入導盲犬於香港服務，感謝你，願你好走，做隻快樂無病痛的小天使。」

張偉民：感謝寄養家庭支援

導盲犬服務中心主席張偉民表示，中心上下正密切籌備明天舉行的導盲犬訓練學校動土禮，當他們在凌晨得知Tovi離世的消息時便立刻予以支援，「同事、義工都傷心難過，做（Tovi後事）到差唔多（凌晨）四點鐘。」他再次感謝寄養家庭的支援，讓導盲犬可以快樂健康地成長，讓中心得以支援更多視障人士。

香港導盲犬服務中心主席張偉民對Tovi離世表示傷心難過，並感謝寄養家庭一直以來的支持。（資料圖片／陳嘉元攝）

Tovi在2012年7月出生，同年由日本關西盲導犬協會送贈予香港導盲犬服務中心，是中心第四隻在香港培育的幼犬，香港導盲犬服務中心在貼文中，感謝関西盲導犬協会當年將如此優秀的導盲犬Tovi捐贈給本中心以推動香港導盲犬服務的發展。