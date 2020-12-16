「愛心飯團」疫情下停派飯　改收集生活物資　輪椅贈八旬婆婆街坊

疫情持續，令本港不少社區慈善活動受影響。位於太子基隆街的一間租車公司，善心老闆黃國權（Danny）6年前成立慈善團體「愛心飯團」，服務區內弱勢社群，定期派飯及一些生活用品予有需要街坊，惟最近受限聚令影響，愛心飯團於上月底已停止派飯活動，改為收集由有心人捐出的生活用品，當中一位街坊的80多歲母親近日受惠，獲贈一輛輪椅。

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租車公司老闆黃國權於2014年成立慈善團體「愛心飯團」，服務區內弱勢社群，定期派送飯盒及生活用品予有需要街坊。「以前我哋每個月都會派6,000幾盒飯，仲有生果、餅乾、麵包、罐頭等等，一星期派足4日飯」。黃國權指，派飯活動逢星期一在基隆街的店舖門前舉辦，每次均反應熱烈，「每次都有5、600人排隊，人龍圍住條街」，而星期三至五則與區內中學合作，將物資交由中學生在各自的學校門口派發。

愛心飯團facebook日前發帖，指向區內一名街坊的八旬母親送贈一輛輪椅。（愛心飯團Love Family facebook圖片）

近期受限聚令影響，愛心飯團上月底開始暫停派飯活動，但仍無阻黃國權服務基層的心。由於有不少善心人士向他們捐贈物資，包括輪椅，黃國權遂將物資暫存於店內，並於門前貼上通告，通知有需要的街坊前來領取。前日（14日）向一名街坊的80多歲、患有腦退化症的母親贈送一輛輪椅，黃國權表示，該輛已是他們送出的第26輛輪椅，期望在嚴峻的疫情下，仍能抓緊每一個幫助長者的機會。