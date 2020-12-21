一個飯盒盛載的溫度，不單是拿出來有多熱，而是如何表達人的價值。協助長者就業的社企銀杏館，遭遇經營17年以來最困難時刻，疫情令生意大跌六至七成，同時經濟下滑致登記領取免費福飯人數急升兩至三倍，銀杏館負責人承認「蝕住做」，但見過20多歲失業青年靠福飯捱過難關重新就業，亦有飯友每日徒步2.7公里義務工作3小時，認為堅持有價，「佢哋覺得可以自力更生，我哋希望幫人，最後佢哋幫到自己。」

每朝的銀杏館是一個時間戰場，七十多歲的長者廚工忙着蒸飯滾湯，再由其他員工分工合作，有人負責起鑊炒菜，有人分湯料倒湯，再打包裝成一個飯盒，單是油麻地分店「越老」，早上十時半前至少完成320個免費福飯配額，還未計算額外多出的領飯人數，以及應付日常食客的餐單，連行政總裁麥敏媚亦要落手落腳，拿起載滿杯碟的膠盤送往洗碗部，轉身又忙着拿起飯勺舀飯裝餸加單，以免排飯人龍不斷延長，觸及限聚令中防止人群聚集的規定。

飯友義工助人自助

每日營營役役的工作，除了一班穿着制服的長者員工，還有數名胸口掛有義工牌的飯友。六十多的老莫，長年腰患仍每日早上九時許準時到場，戴着紙帽掛起圍裙便走進廚房舀飯裝菜；40多歲的勤仔，由露宿街友獲派中途宿舍居住，經診斷罹患癌症等待日內化療，堅持每日到場打包飯盒；六十多歲的小文，為慳錢早上由深水埗徒步2.7公里至油麻地分店幫忙登記派飯，還有八十多歲未言老的銀髮婆婆，全部人工作至少3小時，回報與其他登記飯友一樣，都是一個免費福飯。

「義務派飯過程中見到佢哋開心咗，健康咗，最重要覺得自己有價值，覺得原來今日我需要攞呢個福飯，但我仲可以幫到人。」 銀杏館CEO麥敏媚

麥姑娘承認，今年疫情反反覆覆，銀杏館六家分店受到不同程度的影響，人流大跌六至七成，苦笑「你睇飯堂連坐一半都唔夠」，政府勒令食肆六點後禁堂食後，情況更為嚴竣，偏偏登記免費福飯的人數激增，以油麻地分店「越老」為例，今年初只有三至四百人登記，如今已激增至一千一百至一千二百個之間，但又不能減少派飯，變相要為生存不斷變陣，例如安排晚巿同事調往早更工作，非街友的義工亦減少幫手，甚至想到聖誕到會服務由八人以上大餐，改到一人餐或四至六人餐，目的就是人人有工返。

冀人人有工返

「呢個過程帶動我班長者同事有工做，早啲返嚟煮好個飯…...呢種透過福飯去表達，其實係一個愛的循環，由熱心朋友、長者同事製作，銀杏館就係做緊一個橋樑角色，喺中間令到大家都可以生存到。」

儘管已經力挽狂瀾，但面對生意下滑及不斷增加的福飯需求，此消彼長之下，麥姑娘承認要由機構自行承擔燈油火蠟等基本開支，收入全部支持員工就業及福飯，才能勉強收支平衡，但她堅持不減福飯數額，甚至不悉加單，「疫情嚴竣，福飯需求睇到每日增加，代表社會上有一班朋友好需要溫飽。」

唯一令她慶幸的是，每次看到飯友由受助去到脫困，就認為一切堅持都有價值。「見過飯友廿歲出頭，你雖然見佢咁年輕，但佢要好大掙扎先上嚟填到張飯表，攞張飯卡，但開心當佢搵到嘢做，就嚟講我唔使要張飯卡啦。」

現時餐館接受外界捐助，每捐28至38元一個飯餐，機構便承諾向一名飯友提供一頓熱食或飯餐連湯及生果，冬至甚至加餸，由長者廚工製作「愛心一人前飯盒」，除了規定有蝦、雞及冬菇等傳統冬至餸菜外，主菜會適量調配羊架、雞髀或豬手，希望街友在冬至過得充裕一點，成本已遠超巿民捐贈的38元一個，目前已獲社福機構訂購超過一萬個，於冬至正日送贈服務對象，估計今年或有機會錄得破紀錄的2萬個，冀可盡量滿足各界需要。「坊間見到能夠繼續（派飯）呢種活動嘅（機構）都唔多，能夠表達到呢份關愛，喺呢段時間，我哋覺得更加需要。」

有意向銀杏館捐助福飯，或欲訂購聖誕餐的巿民，可留意以下網址連結或致電銀杏館查詢。

餐單詳情：https://bit.ly/2UnfT6p

WhatsApp查詢/訂購：5117 7695

熱線電話：8209 3088