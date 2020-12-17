【寒冷天氣】基層市民「唔夠被冚」　組織呼籲市民捐贈單人羽絨被

天文台於昨晚（16日）發出本港今年入冬以來首個寒冷天氣警告，天氣轉冷加上疫情衝擊，基層人士、獨居長者和露宿者等的生活更需關注。為了協助他們應付寒冬的需要，有組織呼籲市民捐出全新的羽絨被，讓基層劏房家庭睡覺時能獲溫暖。此外，民政事務總署亦已在各區開放共十八間臨時避寒中心，供有需要的市民避寒。

天氣轉冷加上疫情衝擊，基層人士、獨居長者和露宿者等的生活更需關注。 （資料圖片／張浩維攝）

非牟利基督教慈善機構的部門「關懷貧窮學校」今日在其Facebook專頁上表示，有前線社工在與基層劏房街坊聊天時，見到他們欲言又止，了解之下才發現街坊對羽絨被的需求原來比想像中大。因此他們發帖，希望市民能捐出20張全新單人羽絨被，讓街坊可以過一個「暖笠笠」的聖誕和迎接新一年。

社協社區組織幹事吳衞東亦指，有聽聞一些居於劏房的市民「唔夠被冚」的情況。他指，疫情之下失業率創下新高，不少基層人士情願將金錢留予交租、食飯和小朋友的學習費，對於棉被、厚衣服等需要則不在「優先處理」的行列。吳建議市民捐贈時應以全新棉被為主，「舊嘅就有個擔心，如果有木蝨，唔知係來自張被定係本身張床。」他又指，除了禦寒衣物，各樣電器同樣需要有心市民捐贈。

近日本港氣溫顯著下降，民政事務總署今日（16日）已在各區開放共十八間臨時避寒中心，供有需要的市民避寒。而中心會於明日（17日）日間寒冷天氣警告仍然生效期間繼續開放。為確保入住臨時避寒中心的人士可以在寧靜及不受干擾的環境下休息，任何市民或團體如希望送贈物品給入住者，須先聯絡中心職員進行登記，然後將物品放置在指定的室內地點。中心職員會協助通知入住者有關安排，讓他們自行領取所需物品。