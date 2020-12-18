美容院無視停業令　以醫學整形掛帥照接客　促政府嚴正執法

繼《香港01》早前「放蛇」踢爆有醫學美容中心涉嫌無視停業令繼續營業後，再有議員發現情況並非冰山一角。有監察美容團體派出神秘顧客放蛇後，發現四間標榜「醫學美容」的處所，涉繼續提供美容療程或預約服務，批評涉事機構又以「醫學、整形」名義掛帥繼續營業，認為有違反停業令之嫌，要求食衞局嚴正執法。

袁海文提到，近四分之一的測試對象公然違反停業令，問題嚴重程度不容忽視。（黃景洪攝）

香港美容監察發起人兼深水埗區議員袁海文表示，早前收到業界投訴，指有一些標榜「醫學美容」的處所，無視政府禁令繼續營業，對守規矩的業界不公之餘，亦對本港的防疫措施造成嚴重漏洞，遂派成員當神秘顧客，於本月11日至17日期間在巿面較大規模的美容處所佯裝顧客「放蛇」，結果發現其中三間處所成功預約瘦面以及拉皮療程，而另一間處所則表示可先安排檢測評估，日內再安排醫生進行療程。

袁稱，派出放蛇的神秘顧客，在其中一間Dr Reborn接受預約「ultherapy」音波拉皮療程時，員工聲稱「我哋唔係美容院，係醫療機構，我哋係醫療診所，所以醫生做係無問題。我哋唔係美容項目，係醫生項目。」袁稱店員在神秘顧客再向職員查詢後，對方即改口稱暫停服務。

而另一間成功預約進行瘦面療程的NuMe員工則接受查詢時聲稱「我哋本身係診所，所以正常營業。」

袁海文批評，有關商戶利益行頭，視港人的抗疫成果於不顧，「為咗牟利完全唔配合防疫政策，我覺得佢哋等於食緊公營醫護嘅人血饅頭」。他續指無視禁令的公司都表明自己不是美容院，而是整形外科診所或醫療機構作，合理化經營行為，質疑有關處所明知故犯，呼籲消費者及美容院職員舉報違規公司及醫生。

袁海文在記者會上，放出神秘顧客與提供美容服務處所交涉的錄音。（黃景洪攝）

袁海文：應作出阻嚇性刑罰

袁海文促請食物及環境衛生局正視問題，「假如唔認真處理，係對好乖、好辛苦、好配合嘅業界係好唔公平」、「好多小店都係停曬，好齊心抗疫，業界都同我講係好委屈，點解自己好乖停業嘅時候，但有好多打住醫生牌頭，或者有醫生做就可以免疫呢？」

他促請政府在發放第四期抗疫基金資助時，將違反停業令的公司列入黑名單，「絕對要打擊依班害群之馬」；食衛局亦應嚴正巡查美容處所有否違規營業，並檢控有關管理人以及公司董事，假如能判以監禁式刑罰，相信會有足夠阻嚇力。此外，如發現任何醫生違規提供美容服務，或縱容職員進行銷售，就應立即交由醫務委員會進行紀律聆訊，令相關醫生釘牌。

《香港01》早前向NuMe查詢業務情況後，其官網由原本（圖上方）強調業務性質屬「診所」會繼續營運，於12月17日晚上隨即改為（圖下方）醫療門診將照常營運，但美容部門服務則會暫停至12月23日。（資料圖片／NuMe官網）

被指違規的NuMe名人醫美外科中心今日發聲明澄清，中心領有日間醫療中心牌照，亦從未獲批美容院防疫基金，聲言公司的醫療業務仍然繼續進行。袁海文反駁，根據第599F章《預防及控制疾病(規定及指示)(業務及處所)規例》，該處是「為美容目的」提供程序的處所，所作出的美容行為既不緊急亦沒有醫療需要，強調由醫生主理以及用「醫學美容」掛師均不是擋箭牌，按法規必須停業。

袁海文提到，《私營醫療機構條例》（《條例》）已於2018年11月30日刊憲實施，食衛局及衛生署私營醫療機構規管辦公室正就日間醫療中心及診所等進行發牌及豁免領取牌照程序，他建議，假如該處所以及有關公司違反停業令，應積極考慮不發放有關牌照或作出豁免。

食物及衞生局發言人回覆指，為非醫學目的而進行美容程序的處所必須關閉。就有關個案，局方已轉交執法部門調查及跟進。如表列處所管理人違反第599F章的法定規定即屬干犯刑事罪行，最高可被罰款50,000元及監禁六個月。

袁海文認為當局必須要正視問題，否則對守規矩的商戶極不公平。（資料圖片／盧翊銘攝）

美容中心稱只提供醫療而非美容服務

《香港01》記者早前以顧客身份「放蛇」兩間醫學美容中心，其中NuMe尖沙咀分店職員推銷療程期間，多次強調店舖屬診所，故不設面部護理療程，提供高能量射頻療程，而Dr Reborn旺角分店則有客人料等待接受療程，店員聲稱會暫停美容項目，但醫療項目繼續，當中包括水光針注射，或令輪廓提升的電波拉皮的高能量療程。

食衞局其後回覆香港01查詢時指有關個案已轉交執法部門跟進，衞生署亦會跟進有關美容中心懷疑違反第599F章的投訴。衞生署亦指NuMe 名人醫美外科中心和Dr Reborn不是根據《診療所條例》註冊的診療所。

袁海文促請有關當局正視問題，並向違規人士及公司做出阻嚇性刑罰。（黃景洪攝）

涉事Dr Reborn的母公司醫思醫療早前回覆，一向守法守規，不會亦沒有違反規章。同時強調，集團旗下所有美容業務包括Dr Reborn、 ATO Hair Club美甲服務等多間公司已即時暫停所有美容服務。

NuMe早前亦回覆，中心商業登記業務性質為診所，在衞生署《私營機構條例》的日間醫療中心牌照登記在案。於勒令美容院停業的首兩天，亦有衞生署職員及警察上門作稽查，各部門人員在實地勘察後亦沒有指中心違反規例或要求中心停業。

NuMe續稱，中心本來就是由醫生主理，設有手術室及相關儀器設備進行簡單手術程序，並非美容院。經警方及衞生署調查後，實未曾違反有關規例。

記者向NuMe查詢有關禁令期間仍然營業的事宜後，發現其官網原本刊登的告示，由原本強調業務性質屬「診所」會繼續營運，17日晚上隨即改為醫療門診將照常營運，但美容部門服務則會暫停至12月23日。