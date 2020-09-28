認知障礙長者與「wfh」治療犬視像　訓練記憶紓緩疫下情緒

新冠肺炎疫情之下，安老院舍的探訪和活動都受影響，長者或因長期保持社交距離而衍生孤單感，情緒容易因此變得抑鬱、陰沉。近日有院舍與香港導盲犬協會合作，由職業治療師夥拍動物輔助治療犬及領犬員，針對患有認知障礙症的長者設計出線上遙距訓練。即使因為疫情未能親手觸摸和與狗狗見面，長者們仍玩得不亦樂乎。

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這天上午，92歲的Grace如常在院舍職員的陪同下，來到活動室的電腦前預備進行視像對話。不過螢幕的另一邊並非她的家人或朋友，而是一隻「work from home」的輔助治療犬Ollie。「阿O幾多歲呀？」只見狗狗身旁的領犬員和Grace這邊的職業治療師，在問問題題以一個「OK」手勢，示意狗狗名字是「阿O」和現年「3歲」，向Grace作出提示，「三歲！我答中咗未呀？」Grace笑不攏咀的回答。

退休護士患上認知障礙與治療犬「合作愉快」

入住院舍已4年的Grace，雖然對答如流且十分清晰，不過細聽之下，會發現她其實很快就將事情忘掉。認知障礙症是因大腦神經細胞病變而引致大腦功能衰退的疾病，患者的記憶、理解、語言、學習、計算和判斷能力都會受影響，部分且會有情緒、行為及感覺等方面的變化，由早期出現失去短期記憶、判斷力減退等病徵，到後期甚至會不能有效表達及溝通、需要別人協助日常自理活動等等，Grace是患者之一。她又向記者表示，因父親是醫生，她自小已立志加入醫護界，可是適逢「打仗」醫學院沒有收生，因此她當了護士，「 我覺得做護士比醫生仲好，同病人嘅接觸多，睇到由唔好至到好好enjoy幫到人！」

職業治療師Charis以一個「OK」手勢，示意狗狗名字是「阿O」和現年「3歲」，向Grace（右）作出提示。（張浩維攝）

「揀咩色好呢？阿O你揀個黃色比我丫。」說罷，Grace跟從治療師的指示，拿起黃色豆袋扔向合適的椅子，成功的話就可獎勵另一邊的阿O吃小食，「請你食四粒啦，四粒多唔多呀？減一半啦食兩粒啦。」阿O那邊職員將小食放近鏡頭，讓阿O湊近猶如向Grace討摸，過往並沒養狗的Grace也禁不住伸手向螢幕想觸摸阿O。「多謝你呀，我哋合作愉快。」Grace向着電腦螢幕說道。

參考外國伊甸園計劃理念 紓緩長者孤單感

協助Grace進行整個視像活動的是香港華人基督教聯合廣蔭頤養院一級職業治療師黃智恆（Charis） ，相關活動內容亦是由她設計。Charis表示，留意到一般安老院舍的照顧模式很規律，希望能將外國The Eden Alternative（伊甸園計劃）的理念運用到院舍內，以動物、植物和人三方面來紓緩長者的孤獨、無助和無聊感。她又指，疫情下不少長者會「收埋自己」，今次是首次以視像和網上形式進行輔助治療犬計劃，主要針對初至中期的認知障礙長者，根據其能力設計相關活動，在互動之中亦加入記憶元素，務求讓長者「用返佢哋仲有嘅能力」。

香港華人基督教聯合廣蔭頤養院院長何婉慧（右）指，該院共有約八成長者患有認知障礙。（張浩維攝）

計劃於於2020年7月開始至10月，現時已為10位患有認知障礙症的長者進行8堂的線上遙距認知訓練。香港華人基督教聯合廣蔭頤養院院長何婉慧指，面對沉重的社會氣氛，香港華人基督教聯會廣蔭頤養院開始策動，並在觀塘浸信會的協助下連繫不同教會團體和社區，攜手合作並開展「疫」要你同行—Project Adopt計劃。她表示， 該院共有約八成長者患有認知障礙，當中有兩成另有其他病患，作為自負盈虧的機構，他們希望打破固有的老人院管理模式，務求讓長者的生活質素能有提升。