超逼真酒樓│長者中心職員製點心車嗌「蝦餃燒賣」　疫下繼續飲茶

不少長者都習慣每天到酒樓飲茶，但在新冠肺炎疫情之下，這個「指定動作」亦需暫停。有長者日間護理中心見狀，將中心飯廳打造成茶樓之餘，又自製懷舊點心車，提供奶皇包、珍珠雞、燒賣、鮮蝦餃等點心予長者選擇，更有職員會模仿點心姐姐叫賣。如此貼心的舉動打破了一般長者機構予人的刻板形象，獲得網民大讚。據該中心的負責人表示，場內長者均十分投入，更有性格寡言的認知障礙患者，在角色扮演之下終於少有地開口與職員溝通。

鄰舍輔導會今日（26日）在其Facebook專頁發布相片，指為了讓接受照顧的長者能繼續享受熟悉的社區生活，機構同事花盡心思製作了點心車。相片環境驟眼看似是茶樓，有龍鳳與雙喜字樣的裝飾板，「點心姐姐」也穿上圍裙推着銀色點心車，長者則坐長加設了透明膠板的圓桌旁，並維持四人一枱但只要細心看椅子、地板等就會發現與普通茶樓有別。

不少網民對中心願意打造如此逼真的茶樓環境表示欣賞，大讚中心職員「有心思」、「真心對老人家好」；也有人指此舉能令長者在疫情下仍能「嘆茶食點心」，感覺十分窩心。

鄰舍輔導會今日在其Facebook專頁發布相片，指機構同事製作了點心車，希望讓接受照顧的長者能繼續享受熟悉的社區生活。（鄰舍輔導會Facebook圖片）

據了解，該中心為位於屯門欣田邨的林心雲伉儷長者日間護理中心。記者聯絡到中心主任黃姑娘，她表示，平日在中心各處都希望盡量放入社區事物，如飯廳是以中式酒樓為主題，牆上紅黃色的龍鳳背景早於中心裝修時已經加設。黃姑娘指，平日也有帶長者出外飲茶、生日會等活動，但疫情之下外出用膳風險較高，因此早前將餐車以錫紙等物資改裝成點心車，讓長者繼續體驗到是在社區中生活。

長者投入角色扮演 認知障礙患者主動交談

雖然中心現時只可供應經過加熱的急凍點心，味道或未能媲美酒樓點心，但黃姑娘指，昨日點心車首次出場大受長者歡迎，一班長者對角色扮演亦非常投入。她表示中心內有部分長者患認知障礙，而在疫情之下，長者們少了外出，易有不開心的情緒，除了希望讓老人家在苦中感受快樂，也希望「酒樓」可當作現實導向的訓練，營造長者熟悉的環境刺激他們。黃姑娘又指，有平日說話不多的認知障礙長者，在活動時亦開口向職員表示「想食雞包仔」，惟她表示，在中心模仿飲茶感覺始終與外出飲茶不同，在疫情過後將會恢復如常帶老人家外出。