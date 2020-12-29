深水埗主教山近日進行平整工程，險毁百年歷史的羅馬式地下蓄水池，各界正極力爭取保留整個建築群，其背景資料亦陸續曝光。有專門研究香港殖民史的專家，指當年一手興建蓄水池工程的承建商，應是（Tung Shing）同盛建築公司，該公司二十世紀初承辦大量政府工程，其中一名創辦人女婿便是西貢成氏家族，家族成員包括已故著名影星成奎安。

香港舊照片創辦人兼歷史研究學者余震宇在個人facebook表示，經翻閱英國殖民地部文件編號 CO 129/299文件證實，主教山地下蓄水池早於1900年已有記錄，文件當時指原有儲水庫只可盛載25萬加侖食水，同時現有供水系統的水力，有時候因不能翻越障礙，有必要興建規模更大的設施，讓供水可以不受影響。

有見及此，港英政府工務局在九龍塘村的北面找到一座山頭，亦即今日的主教山(當年稱窩仔山)，興建一個圓形，直徑150英呎、20英呎深的儲水庫，盛載200萬加侖食水，粗略估算造價為港幣6萬元。

有傳媒根據1903年港府工務報告，指蓄水池1902年招標，合約翌年2月由「Mr.Tung Shing」奪得。專門研究舊香港社會文化的fb專頁「商城雜記」再向熟悉香港舊歷史背景的人士引證，相信合約內指明的「Mr.Tung Shing」實則是同盛建築公司(Tung Shing)的筆誤，公司創辦人正是沙田「吳園」主人吳子美及其兄長子楚於西營盤高街創立該公司，二十世紀初向港英政府承建不少工務工程。

吳園主人與成奎安家族結緣

值得一提的是，吳子美的女婿成渭安來自西貢成氏家族，華僑日報1955年亦有刊登吳子美女兒麗芳與成渭安結婚時合照，成渭安是活躍於六十年代之前的四大的士商「明星的士」(Star Taxi )創辦人，其他家族成員還包括已故影星成奎安。

成奎安綽號「大傻」，當年被李修賢發掘成為演員，開始在電影界演出，當年憑其高大身形及惡形惡相，演活不少黑社會大佬、殺手及喜劇傻大哥等角色，與黃光亮、李兆基和何家駒三人並列為「香港影圈四大惡人」，不過他04年被診斷患上鼻咽癌，其後再確診肝癌，延至2009年8月27日去世，終年54歲。隨着李兆基和何家駒相繼去世，四大惡人如今只剩下黃光亮一人。