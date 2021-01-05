殘疾女士只能穿二手Bra？　善心店主打造首間無障礙內衣店

內衣是女性生活必需品，但竟然有一班女性只能穿着家人的「二手內衣褲」？原來殘疾人士因行動不便，而市面上大部分內衣店均沒有無障礙設施，令她們無法親自到店內試身。有內衣品牌創辦人在機緣巧合下，認識了一班輪椅朋友，她認為殘疾女士理應享有與健全人士同等的權利，決心為他們打造全港首間無障礙內衣店，讓他們能親身選擇及試穿自己喜歡的內衣。店內的內衣除了掛於牆上較矮的位置，亦設有「殘廁」，滿足殘疾人士各項需要。

功能內衣品牌Hafina Lingeries創辦人Sorry近年積極參與慈善活動，機緣巧合下認識了一班輪椅朋友。傾談之下，她發現輪椅朋友竟要穿着家人的「二手內衣褲」，原來是因為市面上大部分內衣店沒有無障礙設施，不利她們親身到店內挑選及試穿內衣，她又指，有不少照顧者因希望盡量節省家裏開支，認為殘疾人士毋須在意穿衣問題，故不會為她們添置新內衣，「我聽到嗰吓好心噏，真喺好想為佢哋做啲嘢！」

「就算可以自己出去買嗰啲（殘疾人士），都因為店前有梯級或者入口唔夠闊，好難入到間舖，要喺門口度叫啲售貨員幫手拎。就算佢哋唔尷尬，敢出聲，但次次睇嚟睇去都喺門口啲款，又冇得試」，Sorry慨嘆。

店內亦設有較矮的抽屜，令輪椅人士更易取得貨品。（曾鳳婷攝）

內衣掛在較矮位置 職員受訓協助殘疾人士試穿

在籌備無障礙內衣店時，Sorry亦遇到不少困難，特別是在租店方面，「平時要租一個地方開店，7日左右就搵到，今次足足搵咗個半月！」Sorry解釋，為了方便輪椅人士，店舖需盡量位於市中心，「一定要搵啲交通方便同集中嘅地方。如果我將間舖開喺啲偏僻嘅位，佢哋去唔到，都冇意思啦。」

此外，因輪椅人士需要的空間較大，店舖除了要預留空間讓輪椅移動外，亦要考慮門前有沒有梯級以及電梯可到達。Sorry和團隊特意推着一架輪椅四處物色舖位，「唔搵唔知，原來好多大廈地下都有一層梯級，就喺呢一級，令到好多地方都不在考慮之列，因為嗰一級其實已經係好大障礙」。花了一個多月時間，Sorry終於找到現時位於尖沙咀的商廈開舖。

Sorry從少到大都是一名肥妹仔，在18歲時，她曾到多間時裝店應徵售貨員不果。終於有其中一間願意聘請她的時候，她卻因為身型肥胖遭到店家無理壓價，要接受低於市價工資才獲得工作。也是因為這個經歷，使她更願意幫助社會上其他弱勢的人，特別是因自身條件而遭到標籤及遭受不公平待遇的人。（曾鳳婷攝）

Sorry指出，無障礙內衣店的通道比一般內衣店來得大，輪椅除了能在店內隨意走動，店內亦設有廁所及無障礙試身室。試衣間的空間足夠讓輪椅移動，內衣掛在牆上較低的位置，方便殘疾人士拿下。店內亦設有較矮的抽屜，令輪椅人士更易取得貨品。這間內衣店的職員亦受過專業訓練，例如注意對顧客的用詞及協助試穿的技巧。

無障礙內衣店於去年6月開幕，Sorry對於設立全港首間無障礙內衣店感到自豪，「好多殘疾朋友第一次嚟我呢度，都有好大感觸，覺得自己終於有得慢慢揀款式。聽到呢啲反應，就覺得之前一切嘅努力都冇白費。」

店主曾因身形被欺壓 決意幫助弱勢社群

Sorry決心打造全港首間無障礙內衣店，其實也和她的自身經歷有關。Sorry從小到大都是一名「肥妹」，她憶述自己18歲時，曾到多間時裝店應徵售貨員不果，直至有一間願意聘請她的店舖，卻因為身型肥胖遭到店家無理壓價，強迫她接受低於市價工資才獲得工作機會。

其後因網上拍賣的崛起，Sorry把握先機，成功發展大碼時裝的生意。多年來接觸到不少因自身條件而自卑的客人，Sorry希望透過衣服協助他們重拾自信。近年一些外國大型「速食」時裝店進軍香港，以及網購平台增加下，令Sorry的時裝生意對手激增，令她將生意轉型到功能內衣行列，並為不同尺碼的女士提供合適她們的款式。Sorry的生意漸上軌道，她卻沒有忘記要幫助社會上弱勢人士的初衷，特別是因自身條件而遭到標籤，以及遭受不公平待遇的人，促成這間無障礙內衣店的誕生。