寒流襲港｜封關兼巿道疲弱　寒衣銷情跌四成　商販：再唔得就轉行

寒潮持續襲港，今日（8日）天文台錄得7.7度低溫，創入冬以來最低，但以往賣到成行成市的「發熱背心」或天蠶衣的大小商販，今年生意均受到巿道疲弱及各國封關無法外遊的影響，銷情急跌，部分寒衣銷情下跌四成，有零售商為求生存，迎合近月郊遊露營熱潮需求，推出新版發熱睡袋，期望在弱巿中殺出血路，亦有人打定輸數或要轉行發展。

林儉華笑言發熱背心的風潮已過，發熱睡袋是今年冬季的新寵兒。（黃景洪攝）

為多個品牌代工製作保暖外套的海林國際實業業務經理林儉華表示，今年在疫情影響下，世界各國都嚴密封關，熱愛旅遊的港人無處可去，白色聖誕、滑雪之旅通通取消，令禦寒衣物的需求急劇下降。林儉華表示，2020年的寒衣需求比上一個年度急跌近四成，「聽過有啲牌子跌五成都有」。

即使去年發熱背心大賣，2018至2019年兩年內賣出超過4,000件，但熱潮退卻加上需求劇減，林儉華唯有變陣應付，他覷準今年香港掀起一場遠足露營熱潮，今年忽發奇想由發熱背心改推發熱睡袋。

他指發熱睡袋的好處不像背心只在上身保暖，分別在腳、腰、胸三處發熱，亦可攤開做一張被，無論居家、露營都適合使用，能長期運行四至八小時，加上公司以往曾推出天幕、地墊、睡袋等銷路不俗，成功儲到一班忠實捧場客，今年遂嘗試主推保暖睡袋，結果該款睡袋今年冬季成功大賣至少2,000個，銷情十分理想，公司生意有了救星，「以前就衫褲佔七成，露營佔三成，宜家就調返轉頭。」

林儉華強調發熱睡袋安全性毫無疑問，「得嗰5伏特，電唔死人」。（黃景洪攝）

雖然保暖睡袋大賣，但他不忘提醒使用者，切忌使用插座火牛直接輸電，定必要使用外置充電器，以確保安全，強調睡袋雖涉及電線、發熱線等部件，但同樣可以放入洗衣機清潔，只要處理適當，安全性並不是問題。

天蠶衣攤販：唔得就轉行

生意大有大做，細有細做。適逢氣溫急降，出售天蠶衣多年的街邊攤販劉伯冀能在寒冬衣服巿場分一杯羹，劉伯的營業時間主要由下午一時至五時，「今日喺度擺，聽日就去第二度啦」。天蠶衣流動攤檔車設於開源道近地鐵站出口，該處人來人往，但大部分途人只是走馬看花，未有停留下來購買天蠶衣，劉伯指全日下午只售出20件天蠶衣，市道較往年差得多。

攤販劉伯在開源道出售天蠶衣，惟生意一般。（黃景洪攝）

「啲人唔願生仔，個個都養貓養狗」，劉伯指向檯上的小童天蠶衣，生怕會成為生意虧損的元兇。今年的冬季不太冷，低溫的日子不多，持續時間也短，在全球暖化的勢頭下，劉伯也認為生意做不長。往日在街邊販賣天蠶衣的劉伯，來年恐怕也要轉型賣芭蕉扇。

營運27載的老牌服裝店羽絨城一向以價廉物美見稱，最終卻難敵香港營商環境改變，2016年全線結業。劉伯無法預測自已經營的小本生意能否持續，唯有抱著「做得一日得一日」的心態，想太多也無謂。當攤上的天蠶衣乏人問津，他就會坐著旁邊的折凳上，喝啖熱茶抖擻一下，錢賺得多少就多少，生意淡薄就另覓地點再戰。