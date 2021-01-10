百年引水道│薄扶林32條古引水道仍剩一半　區議員促保育免消失

繼早前揭發主教山有百年歷史的蓄水池引起關注，薄扶林原來亦有16條於1877年建成的水塘管道，雖然位處行山熱點附近，但多年來一直被人忽視。近日有南區區議員發現，薄扶林水塘供水渠道的32條引水道中，有部分已在瑪麗醫院及港大工程期間受到破壞，但仍有一半保存良好；因此已去信古諮會，希望政府能將全組引水道予以保育。

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瑪麗醫院及港大工程已破壞部分水管

早前深水埗主教山地盤進行清拆工程，令建於百年前的地下蓄水池曝光，引起各界關注，同時亦對香港的文物保育政策表示質疑。日前南區區議員司馬文在網上表示，找到了16條於1877年建成的薄扶林水塘水管道。他指，在薄扶林水塘一帶原有32個引水道，把薄扶林水庫的食水供應到中西區和灣仔一帶，當中1至4號引水道，在港大工程期間已經消失；而10至17號則於瑪麗醫院擴建時失去，此外亦有一些在山泥傾瀉之後受到破壞。司馬文指，只有9號輸水管被評為二級歷史建築，而據他們調查，現時仍有16個輸水管能維持完整面貌。

「很多行山人士會行經那裏，但都不知道腳下的石頭原來有近150年歷史。」司馬文表示，該處鄰近深受行山人士歡迎的碧珊徑，認為政府應為全組16個引水道作出保育，並採取修護措施，同時加設指示牌，讓遊人能了解它們的歷史。此外，他指出，政府在9號輸水管的評級報告中，並沒提到其他的輸水管，認為不管是政府部門懶理，還是專家忽略了這些百年建築，都會令這些古物有機會隨時消失。他早前已去信古諮會，要求交代這些管道的狀態和重要性，並期望早日收到回覆。

曾成功保育中環永和號的民間保育建築師徐聖傑，今日（10日）亦有前往碧珊徑視察。（資料圖片／龔嘉盛攝）

民間保育建築師批政府輕視評級工作

曾成功保育中環永和號的民間保育建築師徐聖傑，今日（10日）亦有前往碧珊徑視察。據他在Facebook上表示，引水道經過山澗時候所砌的麻石拱橋，只是1870年代所建引水道的其中一小部分，引水道更多部分是埋藏於地下。而他沿路見到引水道頂部是一塊塊麻石石板，斷面鑿成「Z」形，環環相扣令人不易揭開污染水源。此外，徐指引水道延伸數公里，由薄扶林水塘一直引至舊西環濾水廠（即現龍虎山環境教育中心），而水道本身繼續向東延伸至上環中環半山一帶，後來建成干德道（Conduit Road）。他認為，引水道屬法定古蹟級別，惟現時只有近瑪麗醫院一小段被評為二級歷史建築，形容是「令人詫異」，批評負責的政府部門並非「掛萬漏一」，反而更似是有系統性地將一部分舊水務工程不作評級。