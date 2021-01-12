民政拒提供開會場地　灣仔區議會自行租場　人數不足再次流會

日前，民政事務總署要求區議會暫停或取消會議，原訂於今日（12日）召開的灣仔區議會會議，在未得到民政處安排場地以及秘書服務的情況下，移師溫莎公爵社會服務大廈舉行，亦是今屆灣仔區議會第四次租用會議室開會。惟今日的會議與上次一樣，同樣因參與人數不足而流會。主席楊雪盈促請區議員出席，強調只要超過法定人數就是合法會議，毋須民政「批准」。

灣仔區議會第九次會議原定於今日（12日）下午兩時半召開，惟只有五名區議員出席，最終流會。（黃景洪攝）

灣仔區議會第九次會議原定於今日下午2時半召開，而民政以疫情為由，拒絕安排場地以及秘書服務，會議被迫移師溫莎公爵社會服務大廈的會議室進行。惟到達開會時間，在席區議員卻只有五人，分別為灣仔區議會主席楊雪盈、副主席麥景星、區議員顧國慧、陳鈺琳、羅偉珊。主席楊雪盈宣布由於在席人數不足，會議未能在原定時間開始，她請職員協助致電議員，詢問他們是否已在途中。

15分鐘過去，仍然未有更多議員在會場出現，楊隨即宣布會議未及法定人數，無奈流會。楊雪盈表示，對結果相當失望及遺憾，強調區議會會議只要超過法定人數就是合法會議，毋須民政處「批准」，而民選區議員亦有責任出席會議，履行議員職責。楊表示早前接獲黃宏泰議員通知，以疫情嚴峻為由缺席是次會議，但根據區議會規定，她只會接納因身體不適，或代表區議會出席公務為由請假，故不能接受黃宏泰議員的缺席申請。

是次會議亦是楊雪盈在上星期涉嫌顛覆國家政權被捕、獲准保釋後，第一次主持的區議會會議。（黃景洪攝）

民政拒提供場地 四次租場開會

原定在今日召開的會議，其中一個議程就是討論由楊雪盈動議的「區議會舉行視像會議安排」，她在早前提交的文件中提到，拒絕安排會議室及秘書出席會議，令區議會運作受阻。而在疫情持續下，立法會近月亦透過視像會議形式舉行多次非正式會議，灣仔區議會亦應作出相應安排。是次會議亦是楊雪盈在上星期涉嫌顛覆國家政權被捕、獲准保釋後，第一次主持的區議會會議。

楊雪盈續指，區議會會議屬於限聚令豁免群組，民政處理應提供場地以及秘書服務，「我一日仲係灣仔區議會主席，一日都會履行返職務，按《區議會條例》履行職務，每兩個月舉行一次會議，堅持至最後一刻。」她同時批評民政事務局局長徐英偉拒絕批出區議會已通過的撥款，反指區議會功能「已經失效」是指鹿為馬。翻查資料，今日的會議已是今屆灣仔區議會第四次租用會議室開會。

促當局配合下周召開大會

同場的灣仔區議員陳鈺琳表示，她早前曾參加第八屆全港運動會籌委會以及東區安老事務協調委員會會議，兩者均以視像會議形式舉行，會議分別有50和28人參加，她認為當局在技術層面上，絕對能配合區議會舉行線上會議。

灣仔區議會副主席麥景星補充指，自疫情爆發至今，許多政府部門都已採用線上會議形式辦公，對民政處不支援灣仔區議會舉辦線上會議表示遺憾。他亦批評民政處慫恿「唔好開會，傳閱文件就得啦」，強調區議會並非橡皮圖章，他同時炮轟局方經常「拉隊離場」，是導致區議會失效的元兇。麥景星期望，民政處能配合灣仔區議會在下周四（21日）舉行大會，並邀請政府官員出席。