劏房戶即將獲租樓津貼　工聯會促同推租管免成業主加租藉口

政府正計劃推出「現金津貼試行計劃」，為已輪候公屋逾三年的非綜援租樓戶提供租金津貼，預料在今年7月派發。工聯會九龍東總幹事鄧家彪今日（13日）在記者會上表示，憂慮津貼如未能與租務管制同步推行，最終只會令業主得益。他的團隊在過去3日成功以電話訪問逾百戶潛在受惠家庭，他們都紛紛表示疫下收入大減，租金卻不跌反升，有劏房戶更在疫情下失業近三個月，適逢租約在本月到期，明言「好驚加租」。鄧家彪促請政府同步推行租金管制，免得津貼成為業主加租的憑據。

工聯會九龍東總幹事鄧家彪（左二）連同社區主任召開記者會，公布「有關現金津貼試行計劃的問卷調查」結果。（黃景洪攝）

工聯會九龍東總幹事鄧家彪今日召開記者會，提到他的團隊在過去3日，成功通過電話訪問110戶正輪候公屋的家庭，當中近七成受訪者已輪候公屋三年以上，即符合申請計劃的資格。結果顯示，自2019年社會運動爆發以來，有約66%的受訪家庭收入減少，但同時有56%受訪者指業主在這一年多內曾經加租。

他引用數據指，超過八成受訪者憂慮津貼會淪為業主加租的藉口，當局假如只向他們發放津貼，卻不同步施行租金管制，恐怕未能保障基層住客。工聯會社區幹事蘇嘉樂補充，計劃的單身人士申請資格只涵蓋高齡人士，「另一半過身、離婚，依個情況都無份」，他建議政府能酌情處理，例如透過社工推薦參加，「等佢哋都可以受惠一份」。

工聯會社區幹事蘇嘉樂批評，津貼的單身人士申請資格只涵蓋長者，促請政府酌情處理。（黃景洪攝）

8,000蚊月租劏房 鄧家彪促訂租金管制

已輪候公屋四年的冼女士表示，現時與一子一女以月租8,000元租住砵蘭街一個200呎劏房，「住咗十年有多，租金原本4,000蚊，十年間加咗一倍」。本身從事散工冼女士的工作地點最近有人確診，被迫手停口停，而女兒亦已失業近三個月，至近期才重新找到工作，左拼右凑下，家庭月入只有約一萬多元，扣住租金、水電之類的開支，每人每月只有剩約1,000元生活費，生活捉襟見肘。

已輪候公屋四年的冼女士，現時與一子一女居於砵蘭街一個200呎劏房，月租高達8,000元。（黃景洪攝）

不幸的是，單位的兩年期租約將在月內到期，「都好驚加租，因為每次新約都會加租。」對於政府推出的「現金津貼試行計劃」，她表示相當歡迎。工聯會油尖旺地區主任孫智敏指出，冼女士的情況在區內並不罕見，她知道有許多劏房戶飽受加租之苦，無奈「想搬但無能力」。

工聯會油尖旺地區主任孫智敏（左二）指出，冼女士的情況在區內並不罕見。（黃景洪攝）

鄧家彪同時質疑，政府只推出單一的租金津貼卻未配合租金管制，最終只會弄巧成拙，「貪婪嘅業主會認為：『你等緊上樓，又有依筆錢』，就成為咗最好嘅加租憑據，將租金津貼直接落業主袋。」他認為政府一定要三管齊下，從租金津貼、租金管制（40平方米以下單位）、土地物業空置稅下手，方能保障基層市民的住屋權益，杜絕「無論市道好市道唔好，都有加租問題」。

鄧家彪（中）質疑，租金津貼假如未能配合租金管制推出，最終只會弄巧成拙，成為業主加租的藉口。（黃景洪攝）

租金津貼料7月發放

行政長官林鄭月娥在2020年施政報告中提到，港府正計劃推出「現金津貼試行計劃」，為已輪候公屋逾三年的非綜援租樓戶提供租金津貼，上限約為綜援租金津貼最高金額的一半，假如以二人家庭為例，預計每月可獲2,200元資助。計劃初步預算會惠及約90,000個二人或以上家庭和長者一人申請者，目標是於2021年年中起接受申請，並於7月開始派發現金津貼，試行計劃會在實施三年後作出檢討。

有關計劃將於明日（14日）在立法會房屋事務委員會上討論，預料將會順利通過。鑑於新冠疫情持續，劏房戶的經濟壓力日趨上升，日前部分議員促請港府及早推行試行計劃，而當局亦表示理解基層住戶所面對的困難，並在去年7月同意在推行試行計劃前，由關愛基金在2020至2021年度發放兩輪「一次性生活津貼」予非居於公屋及非領取綜援的低收入家庭，直到首次編配公屋為止，以解他們的燃眉之急。

劏房租務管制研究工作小組亦正就劏房租務管制進行研究，預料在今年第一季完成，屆時工作小組將會把報告呈交政府考慮。鄧家彪表示，非常贊成設立租務津貼，但認為租津、租管必須雙管齊下，才能真正紓困。關於租務或租金管制會否與現金津貼計劃同步實施的問題，運輸及房屋局在2019年12月就曾以書面表示，兩者的關係難以一概而論，而租務管制是極具爭議性的事宜，政府在處理相關事宜時必須非常小心。