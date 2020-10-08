觀塘劏房數目佔全港兩成　區議會花12萬研究　盼盡早落實租務管制

觀塘區關注劏房居民權益工作小組於今日（8日）召開。會中就日後以劏房租戶進行的研究內容作出討論。根據2018年政府統計處的數字，觀塘區有4,630個劏房單位，住有4,629戶，共1.1萬人，佔全港劏房單位20％。 由明愛專上學院湯羅鳳賢社會科學院的教師及研究助理組成的研究組織，以及區議員均希望相關研究日後能有助政府更了解劏房戶現況，並將其納入重新制定租務管制研究的參考中，以盡早落實租務管制，從根本幫助劏房租戶。

會議上提到，現時預計研究及印製報告共需約12萬元，報告預計明年2月出爐。研究內容將圍繞四大範疇進行，包括觀塘的劏房現況、其租戶經濟狀態（收入及支出）、劏房的環境及租務（在疫情下的情況）以及住戶對住處改善的建議。研究將以立意抽樣方法，即根據調查人員的主觀經驗，從總體樣本中選擇那些被判斷為最能代表總體的單位作樣本的抽樣方法找尋研究對象，並以聚焦小組、個別深入訪談及問卷形式取得資料。在今年10月制定好問卷後，便會在11月正式收集研究資料。

因團隊曾提出會找三個在地機構協助找尋研究對象，觀塘區區議員龐智笙遂向研究團隊建議，會否找尋更多非政府組織協助，他認為更多組織參與能擴大對象接觸面，例如一些新上公屋1至2年的住戶，亦能作為對研究對象。他解釋，這些住戶上樓前也是劏房戶一分子，可向他們查詢以往的居住情況。

觀塘區議員龐智笙認為劏房戶權益需要被關注，建議研究團隊能於這方面多加研究。（曾鳳婷攝）

此外，龐智笙亦關注劏房戶的權益，他指以往有不少街坊向他反映住所的的消防設備不足，又指若其單位有電器損壞，業主普遍都不協助維修，租客需自行支付維修費，他認為問題根本是現時劏房未有任何規管。加上許多劏房戶一年可能需要搬遷兩次，每次的搬遷費由幾千元至一萬元不等，質疑是否在同區地產代理合謀下，促使劏房戶被迫遷，使代理能從中獲得佣金。他表示在其他區亦曾揭發類似地理代理合謀事件，希望團隊能針對這方面加以研究。

莫建成希望團隊能去了解劏房戶在租房上的支出及需要。（曾鳳婷攝）

觀塘區議會副主席莫建成則建議，團隊可以從區內劏房戶主要分佈的地方入手研究，因為得悉分佈資料後，日後區議會便能針對這些地方作出援助。此外，在劏房戶收入方面，莫希望研究報告能計算領取綜援的劏房戶數目，了解目前綜援金額用作繳付租金開支是否足夠。他認為現時一人綜援金額僅約2,500元，是落後市況，「根本沒有2,000元可租到的地方」，故希望團隊能深入了解劏房戶在租樓上的支出及需要。

研究團隊回覆建議時指出，他們亦希望能找到更多劏房租戶，了解他們不同方面的需要，故接納區議員找區內不同非政府組織協助的建議。研究團隊指，若區議員有任何合適的街坊個案，亦可提交作研究用途。現時團隊預計11月便要開始收集資料，時間上較為逼切，如促進雙方合作，能有效擴大研究範圍。他們又希望研究報告日後可作政府設立租務管制時作參考之用。