前港龍女機師轉職寵物畫家　「暫別跑道用另一個身份活着」

新冠肺炎疫情重創航空業，被視為天之驕子的機師亦加入失業大軍，有女機師與同任機師的丈夫失去工作，機緣巧合下重執畫筆成為寵物專用畫家，她強調與其他待業機師一樣，希望在航空冰河時期中嘗試以不同身份充實人生，並且不斷裝備自己，直至「那一天我們會飛」。

現年35歲的Claudia大學畢業後，08年便報考加入港龍的本地飛行員培訓計劃，成為專職機師，並認識現任丈夫，雙方一同在航空業發展，去年分別任職副機師及機師，可惜疫情令九成航班停擺，重創本地航空業，國泰航空去年10月停止營運國泰港龍航空，遣散全體約5900名員工，當中大約500名為機師，Claudia與丈夫同樣加入失業大軍。

有人擔心失業後變成長期待業，但Claudia指機師算是幸運的一群，以十年資歷的副機師為例，底薪達到12至13萬元起，正機師月薪達20萬元，只要有儲蓄及懂得投資，仍能維持正常生活一段不短的時間，不致手停口停，故此更多人會不計較薪酬，大膽嘗試人生中未有從事過的工作。

「有機師轉做巴士車長，開uber，甚至聽過有人駕駛貨van做運輸送貨，月薪一兩萬元都去做，剛剛參加無綫舉辦的《衝上雲霄大選》奪冠的混血兒機師麥大力，都係我的同班同學。」 前港龍副機師Claudia

不會放棄機師本職

當上帝為你關了一扇門，他同時會幫你開了一扇窗。Claudia被裁後需向國泰交還機師制服，她與丈夫為了留念，便拜托一名攝影師朋友拍攝一輯穿上制服的一家四口合照，事後她想到用對方寵物狗以乾粉彩作畫，想不到其作品一傳十，十傳百，在友儕之間耳語相傳，引起極大迴響，爭相向她求畫寵物肖像，目前檔期已排至今年四月，還有十多個排在候補名單中，令她意料不及，目前她已在社交媒體開設網上畫廊，分享自身經歷及畫作。

「呢類畫比較花時間，所以一個月都只可以畫到幾幅，亦唔可以話係賺大錢，但係我感恩呢段航空冰河時期做唔成機師，仲可以嘗試用另一個職場身份生活落去。」

她強調與港龍其他200名本地機師一樣，不會放棄自己的本職，每年數次自費萬多元續領飛行牌，等待本地航空業解凍後，有朝一天可以重操故業，「我哋呢班人先三十幾歲，同有經驗的中年外籍機師相比，我哋算係當打年齡，至少做多十多至二十年。」她冀政府及航空公司提供政策，日後優先考慮聘用本土機師，讓本港機師能夠繼續為本地航空界服務。