國泰屠龍｜本地化退潮　400港機師失業　入境處續批外籍機師簽證

35年歷史的港龍航空，在新冠肺炎疫情下，最終在去年10月，遭母公司國泰下令停運，畫上句號，員工即時失業。由華人成立的港龍，營運不久便推出本地機師培訓計劃，曾是培訓港人機師的搖籃，與由外國人為骨幹的航空公司形成強烈對比。 不過隨港龍結業，一眾本地機師亦不能倖免。事業從天空降落地上，有約400名本地機師失業。 不過有機師向《香港01》透露，港府無視數百名本地機師失業情況，入境處近期仍然向在港工作的外籍機師續發工作簽證，質疑違反以本地人優先的就業政策，浪費本地人才，令機師本地化走上回頭路。有機師更指，最諷刺的是不少失業機師曾向外國航空公司求職，對方卻指明聘用當地人優先，不禁嘆道：「我哋嘅優先權又係邊？」

▼國泰大裁員▼

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香港航空史可追溯至約百年前，1920年代政府將啟德徵用興建機場，到1946年國泰航空成立，為首間香港註冊的航空公司，航空業初期始終以外籍人士為骨幹。到1985年，一批華資商人組成港龍航空，並於1986年在香港首辦本地機師培訓計劃，是香港首間投資訓練本地機師的航空公司，自此港人機師漸露頭角；直至港龍倒閉，據前員工了解，港龍全數約560名機師中，約200名為土生土長港人，佔總數三成半；約200人為已領取香港永久身份證的外國人，其餘百多人則為持工作簽證在港龍工作的外籍人士。

前港龍副機長譚頌熙，經港龍見習機師培訓計劃成為機師，直至港龍結業前，已任職逾7年多。他表示，外國不少機師初時先駕駛小型飛機，甚或是空軍出身，之後才逐漸成為民航機師；反之香港未有相關途徑，故從前一直難有本土民航機師，只能完全依賴外聘，直至港龍、國泰相繼推出培訓計劃，近年更每年有約百名港人從計劃畢業。

譚頌熙於港龍工作逾7年，原本任職副機長（梁鵬威攝）

港府近年致力發展航空業，上屆政府展開機場三跑工程，時任特首梁振英亦指，航空業的持續發展就必須以人才為先，成立香港國際航空學院；2019年內地公布的《粵港澳大灣區發展規劃綱》，亦提到要鞏固、提升香港國際航空樞紐的地位，並強化航空管理培訓中心的功能；到2020年，航空業飽受疫情影響，政府首次注資私人公司，動用273億元「救國泰」；之後到《施政報告》，特首林鄭月娥明言，上京爭取對航空業的支援。

雖然港府雖多番表示重視航空業，但疫情重創行界，港龍結業，連帶數以百計的港人港龍機師，頓時加入失業大軍。部分人被迫轉行，有人從駕駛空中巴士變成「揸巴士」，入職九巴做車長。不過未見港府向這批本地航空業專才伸出援手，譚頌熙更質疑，政府更有行政失當之嫌。

待業機師質疑港府無保障本地人優先就業

譚頌熙解釋，粗略估計全港約有逾千名持工作簽證、在本地航空公司工作的非本地機師，雖然行業接近冰封，大量本地機師失業，但當中部分外籍機師仍獲續發3年工作簽證。譚說，按入境處的《一般就業政策》，發出簽證的條件之一，涉及的工作不能輕易覓得本地人擔任。惟譚質疑，現時數以百計本地機師失業，質疑入境處延長外籍機師簽證的理據。

譚頌熙指，全球多間航空公司都有裁員，但各地均有優先保障當地機師就業的政策。而多名本地機師，近期曾申請外地航空公司的機師職位，如台灣、日本、越南等地的航空公司，對方均強調，即使日後有招聘計劃，亦會優先聘用當地機師。他舉例指，新加坡政府更向當地航空公司提供資助，保留當地機師，「香港唔止係無畀優先權我哋，甚至（政府幫手）繼續留住一班揸住工作簽證嘅機師喺香港，寧願放走本地機師。」

依家炒咗大約400人，要再用幾多年，先有依家本地機師嘅數量呢？ 前國泰港龍副機長譚頌熙

翻查資料，新加坡民航局於2020年底表示，會進一步提供相等於港幣約4.9億元的資助予航空業。當局指，機師培訓需時，會支援航空公司訓練機師，以保留其飛行技術；並認為資助除可增加新加坡航空業的競爭力，長遠亦可減低對外籍員工的依賴。不過港府似乎未能正視一眾待業機師的情況，譚頌熙說，航空公司在香港培訓一名機師要花百多萬元，並需時一年多，見習機師才可成為最初階的二副機師，「要再用幾多年，先有依家本地機師嘅數量呢？」

本地機師以港為家經驗不比外籍機師遜色

在飛行技術方面，譚頌熙指，本地機師與持簽證的外籍機師並無分別，工作內容相同，而且本地人更有其他優勢。他解釋，港龍不少飛往內地的航線，內地控制塔會以普通話與當地航空公司航班溝通，外籍機師未必明白，相反港人一般熟悉普通話，一旦控制塔發出錯誤指示，本地機師更易察覺，減低意外風險。

譚又指，香港機師始終傾向在港工作，「香港就係我哋屋企，我哋想係香港住，香港返工」，變相減低公司的機師流失率；而且約400名持香港身份證的前港龍機師，均有7年或以上的香港飛行經驗，較外籍機師有更多香港經驗。

香港就係我哋屋企，我哋想係香港住，香港返工 前國泰港龍副機長譚頌熙

在港龍停運後，國泰一直有意承辦港龍原有的航線，並承認正尋求相關部門批准；而且國泰亦接收港龍部分空中巴士客機。另一名待業機師、前港龍機長楊紹基表示，只要國泰獲批航線，其實之後相關航班的工作內容，與過往港龍的無異，屆時應優先聘用前港龍的本地機師，「始終呢件事需要有人去做，希望我哋香港人可以喺香港做返呢份香港嘅工作」。

楊紹基又指，機師難以轉行，知識過於專門單一，技術難以應用在其他行業。他坦言，雖然已工作十多年，但假如不從事航空業，其經驗工作便等如零，直言：「我相信唔會有僱主選擇」。

在航空業大蕭條下，內地富商黃楚標，正籌備在港開辦大灣區航空公司。譚頌熙認為，新公司規模，短期難以吸納全部約400名本地機師。譚頌熙與楊紹基二人均期望，入境處有必要審視延長工作簽證政策，並期望航空公司做到優先聘用本地機師。

中文大學航空政策研究中心政策研究主任羅祥國表示，根據香港的就業政策，假如日後本地航空公司再招聘機師，假如條件相若，應率先聘用本地人，除非香港確實沒有相關經驗要求、技術的機師。

入境處︰如外藉人士繼續合資格 一般會延長簽證

入境處回覆《香港01》查詢時指，現時海外專業人士如欲來港工作，可根據《一般就業政策》提出申請。有關申請如符合政策所訂定的資格準則，可獲考慮批准。一般而言，根據《一般就業政策》來港就業人士，如繼續符合相關資格準則，其延長逗留期限申請可獲考慮批准。入境事務處在處理每宗申請個案時，會按照相關法律和政策，亦會因應實際情況，徵詢相關政策局及部門意見，充分考慮個別個案情況後才作決定。