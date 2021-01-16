年宵取消｜本地花農料蝕六位數字　變陣求存　信哥：畀政府誅九族

政府因新冠肺炎疫情罕有取消年宵花巿，花農失去一年中最重要的銷售渠道，欲哭無淚。信芯園園主梁日信（信哥）為今年花市籌備近兩年，結果一鋪被取消花巿的決定玩殘，估計損失恐怕會達六位數字，有花農不甘心血被白費，決定變陣由外銷變直銷，將農場改造成打卡熱點，並以買花代替入場費的方式，鼓勵巿民參觀消費，冀盡一名農夫的職責，好好守護這塊農田。 攝影：張浩維

信哥不甘心血白費，決定另闢途徑直銷年花。

港九花卉職工總會每年都會租用旺角大球場對開的空地，用作臨時年花批發場地，梁日信成功抽到四個檔位，準備在二月七日（年廿六）起，一連五日將悉心栽種的香水百合、劍蘭推出市場，好賺一筆新年財。豈料，他在1月6日收到工會來電，得知批發市場因疫情被迫取消，幾個小時過去，新聞報導港府以疫情嚴峻，社區尚有隱形傳播鏈為由，取消所有年宵市場及車公誕新春市場，信哥以「誅九族」形容當前的情景實在不為過。

信哥變陣開放花田直銷年花，賣得一支得一支。（張浩維攝）

68歲的信哥大半生都在農田上渡過，他坦言人生在世，從未見過如此嚴重的疫情，對當局的處理手法更不表認同，「幾十年來都未試過咁混亂，啱啱經濟先好返少少，做到個社會和諧啲，又開始搞亂曬」，農曆新年將至，信哥至今仍未到過市區賣過花，一支支盛開、含苞的百合和劍蘭，就這樣插在田上腐爛。

信哥為今個年花季度投資超過100萬元，包括耗資二十多萬購入一部挖泥機和50匹拖拉機，更斥鉅資由荷蘭購入劍蘭種子，以及由法國引入多種香水百合，品種之多，單單百合就都有超過六隻顏色選擇，「我哋一櫃一櫃買，仲有田租、肥料、人工都唔好計啦」。信哥屈指一算，失去年宵這全年最大的收入來源，「淨係花種都損失六、七位數字，如果唔透過法律途徑追討損失，以後種菜算數，咁搞法真係冚旗。」他透露，正計畫連同其他農夫申請法援，向政府追討年宵市場取消所造成的損失。

信哥為今個年花季度投資超過100萬元，包括圖中的50匹拖拉機。（張浩維攝）

漏夜生火抗寒風護花卉

信哥憶述早幾日寒潮襲港，信哥生怕傷及田中小花，於是在花田四周通宵設置柴火，希望可以透過熱氣抵禦冷風，將損失減到最低。「我哋早幾晚得1.5度，嗰晚我都瞓唔著，暫時啲劍蘭睇唔到（有無凍傷），佢唔會即時顯現出嚟，宜家驚凍死胚胎，如果凍死胚胎種極都唔會開花。」孫女一起床見到屋外結滿霜，立刻走入屋大嚷「出面好多鹽呀！」叫他們通通捧腹大笑，成為苦中一點甜。

望向眼前含苞待放的年花，信哥對未來充滿未知，百萬投資更有機會付諸流水，但從他臉上卻看不出一絲擔憂，「來年係金牛年，係好嘅開始，我唔會放棄㗎，要同香港人共同進退！」逆境當前，信芯園一於變陣應對，將農場打造成打卡景點，花花隧道、愛心花圈、南瓜車應有盡有，「今日最旺，有一班公主嚟打卡，哈哈！」問到信哥有否信心回本？他沒有直接回應，「我做咗幾十年，一切隨緣，有就有，無就算數，總之我會盡力而為。」

年宵零收入 農民難過年

今年種年花的農夫特別少，信哥提到，「好多老農賺三幾萬蚊就係一年生活費，宜家（年宵取消）佢係生活費、棺材本都無埋啦，有啲老農受唔起刺激，發洩將啲花屈斷，話拎去填海。」一年之計在於春，農曆新年的收入基本上就決定了農夫一年的生活質素，「好似我兩年前訂落啲花種，今次將我嘅心血同埋生活毀於一旦。」

啤酒不離手的信哥，對金錢得失看得非常通透。（張浩維攝）

政府在本月初宣布農曆新年年宵市場，約50名花農在本週一（11日）與食環署代表會面，不足一小時就不歡而散。當局其後表示，正探討在公共屋邨或其他地點銷售年花的可行性，信哥批評對話並無意義，「我哋根本唔駛傾，因為無得傾」。除了信芯園的自救行動外，信哥亦聽聞農友正各謀出路，「有啲就送花去菜檔賣，唔會坐以待斃」。

信哥：負債都會繼續做

在信芯園歷經半個人生，信哥和老婆May姐以及兒孫上下十多人，通通都以此為家，與農田連成一氣，「我坦白同你講，我就係唔甘心，我做咗大半個世紀，我四代人喺度死都會撐到底，負債都會繼續做」，由希望到失望，再由失望到絕望，信哥的心願很簡單，就是守住農場，將土地善用，盡一名農夫的職責，「佢（政府）最想無人做，就填曬佢變棕地，想你快啲死」。

在信芯園歷經半生，信哥的願望就是守著農地。（張浩維攝）

年宵市場的賣花大計告吹，農民生計大受打擊，對比起錢財這些身外物，更令信哥不捨的是與老花農、老主顧一年一次的重逢機會。「有個移民咗去加拿大嘅護士，都八十幾九十歲，每年農曆年都會返香港幫襯我，買花去探院友。」來年光景無人能知，故人去向前路未明，各人唯有好好保重。

2019年信芯園年宵攤位盛況

信芯園直銷年花自救

由今年1月1日開始，信芯園就因應批發市場取消而開放，遊人只要繳付50元入場費，或在現場購買等值的新鮮農產品及年花就可入內參觀。田中的劍蘭、香水百合爭妍鬥麗，信芯園由盛夏的太陽花田變作一片年花海。櫻桃紅、綠翡翠是信哥為不同顏色劍蘭而改的稱呼；「桌舞」、紫羅賓是其中兩款百合的品種，詩意洋溢。

適逢金牛好年，信哥特意引入全新「大黃金」百合，寄語港人健康財富滾滾來；他亦提早為年輕人送上一份新年禮物——一款名為「爭氣」的紅色水仙，勉勵港人來年繼續努力，逆境上游。