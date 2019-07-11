【希望之花】梁凌杰告別禮派向日葵代白花　信芯園望帶力量給港人

反對修定《逃犯條例》運動持續一個月，社會瀰漫不安、躁動情緒，更有年青人以死控訴政權。其中一位示威者梁凌杰的公眾告別禮將於今日下午舉行，相信屆時將會白花處處，場面哀傷。 新田信芯園花農梁日信（信哥）表示，早前有打理犧牲者記念活動的朋友指想以向日葵悼念多於白花，遂決定收割其中一幅田近二千枝花，於今日（11日）派發市民。信哥表示，向日葵代表希望、生機，希望鼓勵港人，「向日葵生命力好強，唔係一次可以打沉。」他又歡迎市民到信芯園休息、放鬆，勉勵年青人在盡力之後，以平和心態應對，「我哋會同香港人一齊捱過呢一關。」

「香港力量」向日葵 生命力強

去年超強颱風「山竹」襲港，強風及水浸摧毀信芯園不少農作物，但信哥沒有氣餒，「一係冚旗，一係做好啲。」

今年他首次從荷蘭引進兩款向日葵新品種「陽光力量」（Sun Power）及「金鑽」，並分幾期栽種。數月前，他採納了年青人的建議，將「陽光力量」（Sun Power）改名作「香港力量」（Hong Kong Power），名字冥冥中呼應了當下的社會。

信哥指，「香港力量」長得高，花期長，第一朵花開後，會繼續長出更多朵花，而且愈開愈大。「好多籽頭（俗稱橫籽），就好似爸爸媽媽開咗，仔女再爆發出來。周邊橫枝生出來，一朵花有好多朵。」

而「香港力量」花芯本來呈紅色，落地栽種數天後，漸漸轉為黃色，「問返荷蘭個邊點解會咁，佢話可能因為第一次係香港種，荷蘭個邊陽光冇香港咁犀利，呢邊日照長，氣候比較適合。」

信芯園不定期開放予市民參觀、賞花、休息，信哥表示，近日有很多市民風雨不改來到，有些外傭更會帶同傭主、子女來到，場面融洽。（資料圖片／鄭子峰攝）

生機、希望 以向日葵鼓勵港人

信哥本來打算在7月7日九龍區遊行當日派發這批向日葵，現在決定將會收割其中一幅田約二千枝、經挑選的向日葵，在今日（11日）下午送到「黃衣人」示威者梁凌杰告別禮現場，免費提供予市民。向日葵代表希望、生機，信哥望向日葵能取代白花，傳遞鼓勵信息。「向日葵生命力好強，唔係一次可以打沉。延續好長時間，我哋繼續一齊落去，做我哋想做嘅事。」

被問到派花會否影響收入，信哥笑言毋須擔心，之後會再栽種新一批花，「對我來講，唔係咁大問題，反而要做嘅嘢可以做到，呢個先係最大心願。」

向日葵生命力強，信哥希望年青人在盡力以後，以平靜心境面對，「我哋願望一定會達到。我相信，我哋不斷努力，一定會做到。」

信哥年青時曾經參與澳門「一二三事件」，他形容當年投入程度與7月1日衝撃立法會的青年如出一轍，「畀人捉到會監生打死。」衝撃立法會當晚，他睡不著，非常擔心在場青年，著太太不停打電話予在場人士，勸喻他們一定要離開，「好怕佢哋身體受傷害。」他很希望，年青人盡能力做可做的事以後，以平靜、和平、理性心態應對困境，「我哋願望一定會達到。我相信，我哋不斷努力，一定會做到。」