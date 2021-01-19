新電子咪錶明日3個試點啟用　區議員憂助長鄉郊車位被長期佔位

撰文： 曾鳳婷 最後更新日期： 2021-01-19 18:16

政府近年力推智慧出行，運輸署昨（18日）表示將分階段安裝新的路旁停車收費錶（咪錶），以替換現有的收費錶，預計在於2022年上半年完成更換。新咪錶加設信用卡支付及感應器等。司機只需透過應用程式「入錶易」，便能遙距延續泊車和查看空置泊車位。有區議員認為新做法便利司機，惟擔心若日後設立在鄉村地帶，會助長車位被人長期佔用。

運輸署表示，由去年12月開始，已在中環耀星街、屯門文質路及西貢清水灣等三個地點，安裝了44台新咪錶，現正進行最後階段的實地測試，相關咪錶將於明日（20日）啟用。咪錶支援多種繳付方式，包括八達通、Visa payWave、感應式MasterCard、銀聯閃付的非接觸式信用卡、轉數快，支付寶香港、微信支付及銀聯QR。此外，市民於現場入錶後，可透過應用程式與咪錶連結，之後可使用遙距繳費，只能延續泊車時段一次，並可透過程式查看空泊車位，以减省車輛在道路上徘徊尋找泊位的時間。

陳小姐指以往要花上一段時間在街上駕車來回繞圈，尋找咪錶泊位，費時失事，日後使用程式輔助尋找空車位，較能節省時間，而以往咪錶只支援八達通付款方式，已相對落後。「萬一唔記得拎卡，就好麻煩，若日後透過信用卡付款就會好啲。」

巿民：減省來回兜圈搵位時間

曾先生認為應用程式結合咪錶搵車位的做法，大為方便駕駛者，尤其是巿區泊車位一位難求，透過程式支援查看泊車位甚為便利。「打開個程式就可以隨時睇到邊到有位，唔洗再搵」，他又對只能續泊一次，即最多泊四個小時的做法感到鼓舞，因為他擔心若無限永續錶位，將衍生長霸車位的問題。「鬧市停泊位本來就唔多，若果司機停車後毋須現場續錶，車位有機會被長期霸佔，令有需要嘅人無法使用。」

屯門區議員張錦雄表示，政府在區內文質街設立16個新咪錶作試點，將會在明(20日)投入服務，相信當局實行前已做好測試，料正式運作時大致暢順。他舉例若司機在餐廳用餐時，毋須特意親身到場續錶，可透過應用程式代勞，做法方便，若日後新咪錶在全港18區落實，亦有助司機減省尋找車位的時間，減少路面擠塞情況。

屯門區議員張錦雄表示，若日後新咪錶在18區落實能方便市民在旺區、鬧市找停泊車位，減省找車位的時間。但對於新咪錶設立會在鄉郊的停泊車位，則覺得其存在隱憂，有機會助長車位被長期佔用。（資料圖片）

不過他對新咪錶設立在鄉郊地區感到擔憂。「因為鄉郊位置本來就比較少警察巡，過往都經常發生咪錶停車位長期被佔嘅事，尤其近村口嘅咪錶位」。若新咪錶能以遙距繳費，延續泊車時段，擔心功能會被惡意濫用。「之前都可能要有個人換下硬幣，定時去個咪錶入錢，但新咪錶可透過手機app處理，變相便利長佔車位嘅人」，促請政府透過今次三個試點，檢視如何杜絕濫用咪錶續泊問題。