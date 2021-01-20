新冠肺炎｜舊樓渠管糞水飛濺　商販除罩叫賣　深水埗現播毒危機

撰文： 區禮城 最後更新日期： 2021-01-20 19:08

本港新冠肺炎疫情反彈，政府將強制檢測指定範圍擴展至深水埗區，食物及衞生局副局長徐德義解釋該區舊樓林立，欠缺管理，衞生環境差，因此納入強檢，香港01記者巡視區內指定範圍，發現三大播毒危機，包括污水渠管亂駁、天台戶與污水管排氣口過度接近，以及商販在巿集不戴罩叫賣，警員途經亦未有干涉，增加社區爆發的風險。

根據《2019年按區議會分區劃分的人口及住戶統計資料》，深水埗區人口密集度在十八區中排名第三，每平方公里有高達45,230人居住，當中不少人居住舊齡超過五十至六十年以上的三無大廈（即無法團、無閉路電視、無大閘），內裏單位劏房林立，或有僭建天台戶，伸延出來的渠管甚至要額外駁至其他地方。

污水渠直駁坑渠 後巷糞水飛濺

香港01記者今日（20日）巡視北河街、大南街、汝州街、基隆街等街頭，發現衞生環境最差的地方位於大廈與大廈之間的橫巷位置，以汝州街與基隆街之間的一條T字巷為例，有大廈將污水渠直駁至巷內坑渠內排放，當中有喉管活蓋飛脫，以致每次有大量廁水沖下，糞水及用過紙巾等穢物飛射而出，即使其後有人用帆布加繩遮住蓋口，糞便等污物仍遺留在坑渠表面，場面駭人，附近有餐廳向長者及基層傍晚派免費飯，每逢傍晚便有大量長者聚集於巷內排隊輪候，亦有人在巷內脫下口罩食飯盒或吸煙，若大廈內有人中招，糞水飛濺病毒，隨時造成集體染疫。

污水管排氣口與窗戶相近 若有人染疫或現擾流效應

另一個播毒危機與污水管排氣口有關。大埔亨泰樓樓上及樓下同坐向單位的住戶去年相繼染疫，經衞生署及專家調查發現病毒可經氣喉沖上天台，經排氣口霧化再噴出，把病毒捲至各單位。記者發現其中一幢位於南昌街的大廈天台屋，與污水管排氣口並排相距不足五米，亦與對面大廈的單位窗戶相距不過十米，窗外更有煲及鑊等廚具，若有隱性患者透過糞水將病毒經排氣口噴出，有機會造成擾流效應，令多名住戶中招。

污水管排氣口與天台戶及對面大廈單位窗戶並排（紅圈示），有機會造成擾流效應播毒。（香港01記者攝）

軍裝警無視商販不戴罩叫賣

此外，北河街是區內最繁忙的巿集之一，既有擺賣生果的攤販，亦有個別小販在街上擺賣二手物品，記者巡視時發現有南亞商販或夜冷商販擺賣或執貨時完全不戴口罩，欠缺防疫意識，亦有本地菜販直接脫下口罩，嗌咪招徠街坊光顧，一個檔口內至少同時有三人脫下口罩叫賣，其間有份負責執行防疫規例的軍裝警員經過，完全無視商販防疫鬆懈，「掂行掂過」。

深水埗區議員何啟明表示，政府要求指定範圍內進行強制檢測，只要該大廈14日內有人中招，全幢大廈住戶便要進行強制檢測，惟範圍內只有六幢大廈上榜，甚至有染疫住戶大廈剛好位於範圍外，他建議當局應集中人手及資源做好三無大廈的渠管管理，以及巿集防疫問題，才是對症下藥，否則有關措施只會是藥石亂投，無法達致防疫成效。