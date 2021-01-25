政府曾承諾原址保育　石仔嶺花園古樹被揭削樹冠　環團促緝兇

撰文： 區禮城 最後更新日期： 2021-01-25 18:11

古洞北及粉嶺北新發展區工程正在動工，工地範圍內的樹木卻被揭遭到破壞。環保觸覺今日（25日）指，石仔嶺花園有十多棵百年古樹，雖然前年政府曾公開承諾原址保育其中15棵，但有成員上周到訪當地，發現部份位置已動工，有3棵樹木已被破壞，懷疑與發展商有關，但至現時為止，仍未能確定誰是「兇手」。

環保觸覺指，一直爭取原址保留位於新界東北發展區內的珍貴樹木，2019年獲得發展局及土木工程拓展署承諾，保留石仔嶺花園內的15棵樹齡達50至100年的大樹，但上周進行實地考察時，揭發地盤部份位置已經動工，其中3棵樹木已被破壞，當中兩棵是被垂直削去樹冠，而另一棵古樹則被土木工程拓展署及其承建商豎立的圍板壓傷部份根部；而支撐圍板的石躉亦大範圍壓實附近的泥土，影響樹根，認為做法不顧樹木健康，承建商沒有設樹木保護地帶，也是違反指引。

提7項解決方法保育涉事樹木

環保觸覺遂就該處的樹木保育問題，促請當局調查誰是破壞古樹的「兇手」，追究責任並檢討地盤內的樹木管理，亦要立即移開壓住大樹根部的大石及鐵欄。此外，組織亦促請發展局應協調各政府部門，在未賣地及分配土地予各部門前，先仔細設計各樓宇、學校及建築物的佈局，以避開所有計劃保留的樹木，應盡量保留日後位處休憩用地的樹木，沒必要「斬舊樹、種新樹」。組織建議當局應委託樹藝師為有健康問題的樹木製訂護理方案，研究輕微調整道路走線以避開有關樹木，並且在所有計劃被保留的樹木週邊，設立最少等同樹冠3倍直徑的「樹木保護帶」。

環保觸覺對涉事樹木被破壞感到驚訝及憤怒，表示已要求發展局及土木工程拓展署交代事件及後續的跟進保護措施，亦促請發展商恒基地產應調查承建商是否違規，以及在事件中是否監管不力。