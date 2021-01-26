近半受訪會員停工失業　政黨促設每月9,000元失業津貼過年關

撰文： 黃景洪 最後更新日期： 2021-01-26 21:01

疫情之下，年關難過，工聯會早前訪問旗下會員，發現近三分一人正處於失業狀態、放無薪假以及被停薪留職，當中近半受訪者更表示難以支付未來三個月的日常開支。工聯會理事長黃國促請政府參考去年推出的「保就業」計劃，向失業人士直接發放每月9,000元、為期六個月的津貼。有失業一年的的工友戶口只剩3,000元，面對眼前的帳單，無奈反問「咁我使唔使食飯呢？」

工聯會調查發現，近三分之一受訪會員正失業、放無薪假及被停薪留職。（黃景洪攝）

工聯會在去年12月30日至今年1月5日期間，以網上問卷形式訪問超過17,500名會員，以了解其就業情況，並於今日（26日）公布調查結果。調查發現近三分之一受訪會員正失業、放無薪假及被停薪留職，當中近半受訪者更表示，積蓄未能支付未來三個月的生活開支，約16%受訪者的積蓄更會在一個月內乾塘，情況不樂觀。調查亦顯示，疫情對從事建造、飲食、零售行業的市民影響尤甚，約三成從事以上行業的受訪者均表示正在失業。

工聯會理事長黃國表示，年關將至，而疫情亦未見有舒緩跡象，失業人士在此時就更加徬徨，他提到政府推出的「保就業」計劃在去年11月完結後，支援措施便無以為繼。政府最新公佈的失業率高達6.6%，有見新冠肺炎疫情比2003年沙士的影響更加嚴重，他預料本港失業率將有機會打破沙士時期8.7%的記錄。

工聯會理事長黃國指「工友彈盡糧絕，好需要政府幫忙」。（黃景洪攝）

工聯會理事長：設失業援助金為社會共識

黃國續指，香港廣大市民已和新冠肺炎搏鬥超過一年，「工友彈盡糧絕，好需要政府幫忙」，他促請政府盡早為失業人士提供現金支援，包括設立總額150億元的「緊急失業援助金」，向每位失業工友提供每月9,000元，為期六個月的津貼，並放寬失業綜援申請資格到個人作單位，讓工友可安然度過年關。黃國認為政府「都畀咗800億保就業」，理應在「特殊時期用特殊措施」，加碼推出支援失業人士的短期措施，「唔係淨講理性，仲要講人性」，他亦覺得為失業人士提供資金援助是社會共識，特區政府應認真考慮。

工聯會促請當局設立「緊急失業援助金」，向每位失業工友提供每月9,000元，為期六個月的津貼。（黃景洪攝）

失業一年 工友萍姐戶口只剩3,000元

從事酒樓樓面的萍姐已加入失業大軍一年多，他提到以往在酒樓從事「長散」，「長期有工返，但返得半日」，但自2019年社會運動爆發以來，她的工時就屢次遭縮減，疫情期間就更陷失業，「疫情嚟到係玩完，唔使你返（工），咁點開飯？」

現年63歲的萍姐形容自己「冇糧出、搵唔到嘢做，又上咗年紀」，整年遍尋工作不果，對現時的處境倍感無奈，「咁嘅疫情搵工難，自己都唔安心，驚大家交叉感染，我依家銀行戶口老實話你聽，剩返3,000蚊喺度，你話我捱到幾多個月？」屈指一算，繳交租金、水電費後，萍姐反問自己「咁我使唔使食飯呢？」

63歲的萍姐失業一年多，戶口只剩3,000元，坦言難應付日常開支。（黃景洪攝）

另一名從事服裝業管理層的連女士，自2018年被服務17年的舊僱主裁員後，一直希望轉行維持生計。直至2020年，連女士成功報讀再培訓局課程，好不容易找到理髮店工作，可惜好景不常，疫情期間店舖生意下滑，工作兩個月後就無奈被辭退。連女士唯有繼續努力，找到一份金融電話銷售員工作，正當準備大展拳腳時，卻未能找到生意，兩日後被迫離職。她憶述有次致電到其他公司推銷，惟對方表示自身難保，「唔好意思呀，下個月我公司都結業啦」，令她頓感無奈。

工作難找 進修無路

連女士曾想繼續報讀由僱員再培訓局提供的「特別・愛增值」課程，但由於已達到報讀課程上限，故未能再報讀更多課程，在「工作難找、進修無路」的情況下，連女士連繳交水電煤等基本費用都成問題，「有迫切壓力，有失眠現象」。她最希望政府向她們發放失業支援金以解燃眉之急。

連女士以往從事服裝業管理層，在2018年被裁後一直未能找到理想的工作。（黃景洪攝）

促當局創臨時清潔職位

工聯會職業訓練及促進就業委員會副主任梁子穎指，失業援助以及就業培訓是支援失業人士的重要方法，惟他指出，「特別・愛增值」課程設有報讀上限，每名申請人在兩期「特別計劃」合共可報讀最多四項課程，假如好像連女士一樣已達上限，就未能繼續進修，他促請當局放寬報讀限制，容許失業人士報讀更多課程。

梁子穎續指，學員在完成課程後最多可獲5,800元津貼，惟坊間的課程礙於上課時數，多不能發放全數津貼，他指絕大多數學員都希望「自食其力，唔希望報綜援，但津貼未能滿足每月生活開支」，加上津貼申請需時，大概需三個星期以上方能到手，他建議當局將培訓自主津貼提升至9,000元，並在課程完結後先發放一半津貼，待審核工序完成後再發放餘下金額。

此外，梁子穎亦建議政府創造更多臨時職位，如為失業人士提供簡單培訓，讓他們投入市區清潔工作，又或到人滿為患的郊野公園清理山野，甚至在未來的疫苗接種計劃中，在各場地提供服務。