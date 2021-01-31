曉麗苑投票改選現屆法團　仿龍蟠苑翻版成功變天

撰文： 曾鳳婷 最後更新日期： 2021-01-31 21:17

鑽石山龍蟠苑早前成功重選法團，推動其他屋苑的業主投出手上一票，選出心儀法團。觀塘曉麗苑今日召開特別業主大會進行重選，在民政事務處代表、當區區議員及律師督導下完成選戰，由新的居民組織共17名成員成功換屆當選，並選出新主席，踢走舊法團，期望未來能改善屋苑管理狀況。

百多位街坊場外排隊輪候

曉麗苑今日於九龍灣國際展貿中心舉行周年大會兼特別業主大會，當中周年大會在下午二時舉行，由業委會代表匯報屋苑工作進度及財務報告，會議開始前已有多達百多人在門外排隊輪候入場，大會因應疫情，場內分成多個四方形矩陣格，每格只能容納最多20個人，曉麗苑八幢大廈共有4846户，大會經點算後宣佈場內出席業主人數為3310人，總出席率為68.5%。

周年大會完結後，重頭戲重選第六屆法團的議題正式上場，由居民自發成立的「曉麗關注組」，一直力圖推翻由前區議員蘇麗珍擔任主席的舊法團，下午四時許開始進行投票，其間蘇麗珍按《建築物管理條例》到場督導整個投票過程，民政處代表、現任當區區議員及律師代表亦有列席，至晚上近7時尚未完成投票，蘇麗珍以身體抱恙為由中途離場，改由民政處宣佈現場一名業主代為督導選舉程序。

前區議員蘇麗珍今日按條例出席會議，但中途以身體不適離場。(曾鳳婷攝)

投票大約至七時四十分結束，終以過半數（56.95%）通過重選，大會主持宣佈重選後，現場街坊一度激動，部分人用手拭淚，舊法團的業委會成員聞訊相繼離場，結果在沒有競爭對手的情況下，曉麗關注組提名的17位成員自動當選，並順利從中選出主席、秘書、司庫，其間街坊不斷拍手，有人高叫「曉麗苑加油」、「做好啲呀！」

居民獲悉成功改選 心情激動

新法團主席李志輝當選後表示，感謝團隊支持，表明即使勝出選舉，往後亦會非常艱辛，希望有更多擁有專業資格的街坊幫忙，改善曉麗苑管理狀況。

現任當區區議員張敏峰表示，有聾啞居民欲前往投票，礙於殘疾無法理解大會投票流程，遂授權他代為執行，今次收集居民簽名進行改選反應踴躍，不但超過最低門檻的5%，甚至高達10%業主簽名同意，就是為了改變屋苑管理狀況，包括喉管老化等問題。