業主立案法團原意是讓屋苑的業主自行解決屋苑事務，成員被賦予法律權力管理屋苑設施，以及有監察管理處的責任。但綜觀近年香港經常出現法團和業主對立的事件，有些法團在處理屋苑事務上的手法強差人意，令業主們無法接受，雙方經常發生衝突，有些甚至要對簿公堂。 遇上盤踞屋苑多年卻不作為的法團，小業主們更是用盡一切方法改變現狀，近年不時出現屋苑「關注組」，小業主團結起來，並花上大量時間和精力「打選戰」，召開大會推翻無能法團，為的只是要維持屋苑一切事務運作正常，以及賬目透明。 在政治不明朗的社會氣氛下，不少小業主更珍惜自己手上一票，希望透過公平公正的選舉，選出能代表居民聲音的屋苑議事者，守護自己權益及居住的地方。

位於鑽石山的龍蟠苑可算是「最成功」的法團換屆例子，新法團在上月28日特別業主大會上，成功踢走盤踞19年的舊法團，大會當日更有不少外區的關注組成員到場借鏡。回想推翻舊法團之前，龍蟠苑是一個多災多難的屋苑，當中最廣為人知的是涉及逾百萬元的誹謗官司，當區區議員譚香文控告舊法團誹謗，並提出「一元和解」方案，舊法團卻堅拒接受，終令小業主需要共同承擔巨款。事件鬧大後，亦令龍蟠苑業主開始留意屋苑事務，舊有法團的種種問題也逐漸浮上水面。

龍蟠苑前法團拒「一蚊和解」方案時序表

現屆法團準備推翻舊法團前，早就為此做了很多「功課」。過程中撞正疫情，改選之路可謂困難重重，但當時的街坊會成員一一克服困難，終使龍蟠苑能在特別業主大會當天，在沒有任何衝突下，順利完成改選，亦成為其他未能成功召開大會的屋苑範例。

屋苑內進行舊物會 屢受阻攔

龍蟠苑邨二代、街坊會（新任法團前身）召集人Edmond憶述，當時和一眾街坊希望推翻法團的原因很單純。在疫情前、即上年12月的時候，一眾街坊使用屋苑內的公共空間舉辦舊物會。但舊物會卻被保安阻礙，指他們在該處舉辦活動違反法例，又提出他們必須事先申請，法團則指有人投訴舊物會阻街。居民便翻查相關條例，確定業主在預留足夠的消防通道下，可以使用屋苑公共空間，故質疑保安的說法。「當時保安淨講我哋違例，問佢邊條例又答唔出。話要申請，但又無任何申請表格，點樣去申請又講唔出」。其後，每逢他們進行舊物會，保安便會在附近以同一說法阻止，又指該處需要洗地，要求他們移走物品。

義工人數成歷年之最

Edmond指，透過舊物會，街坊之間多了交流，發現不少屋苑的現存問題。「原來發生呢啲事嘅時候，係搵唔到法團。」一眾街坊曾就屋苑問題多次去信法團，均得不到回覆。故Edmond和一眾熱血街坊開始萌生組隊出選法團，企圖改變現況。

團隊的組成也不是一件易事，「雖然大家都覺得舊法團冇用，但都知如果出嚟選，呢個責任大到等同打多份工，又冇錢」，故起初只有4個業主願意出選。

最終，團隊以「人人都是持份者」的口號作主打，宣揚只要住在屋苑，不管是業主、業主二代或是租客也能發聲，「雖然法團得14個委員，但其實大家都明白14個人根本做唔晒，所以會分散工作量一齊做」。理念一提出，促成更多業主響應，「先知道大家原來都想做，只係怕會有心無力」。新團隊「龍蟠友里」正式成立，並由不同領域的專業人士組成，各司其職。當中更有不少的街坊自願成為團隊義工，而龍蟠苑改選大會當天的街坊義工人數更是歷年之最。

除參選的14個委員外，「龍蟠友里」的義工隊亦有30名以上的義工。（受訪者提供圖片）

疫下分發物資 令街坊認識團隊

團隊組成後，首要的是要讓其他街坊認識自己。雖然在召開大會前撞正疫情，中途難以召開會議，他們亦未有鬆懈。疫情下，街坊的互助精神更顯得可貴，故當時團隊開始聯絡街坊團購防疫用品。

「2月初時大家都搶緊漂白水，我哋有街坊從事餐飲業，知道市面上唔係冇漂白水買，而係冇樽去分裝」。隨後團隊便買入20大樽營業用的漂白水，讓街坊自備樽後分發。團隊通過這些事情，向街坊表達他們想在屋苑做實事的決心。

屋苑事務千瘡百孔 令街坊更團結

後來發生誹謗案、舊法團拒「一蚊和解」方案一事，終令小業主需要賠上逾百萬元，而屋苑水利和升降機設備又頻頻故障，更有居民揭發升降機從入伙至今30年都未有更換等事件，令街坊更留意屋苑事務，也會在社交媒體上積極討論，久而久之街坊團結起來。

法團以疫情為由 大會屢被改期

當得出確實的大會舉行日期後，團隊曾在屋苑附近風雨不改地擺了40多天街站，務求令居民關心事件。但當時的法團卻以疫情為由，一直拖延會議，在改期兩次後才能成功召開。「收完5％業主簽名之後，法團一直用限聚令去延期，話唔開大會住」。

居民心痛一群有心人，因會議一再被延期，常常在屋苑前無了期擺街站，「有街坊一收到通知，知道會議又延期，就會落嚟擔心我哋。平日見到我哋成日喺度，都會話可以暫時頂替我哋，叫我哋去個廁所，食個飯都好。有街坊好窩心，會煲紅豆沙，同分裝好俾我哋，拎上手仲係熱」。部份街坊因此成為團隊義工，向其他街坊解釋屋苑事宜同時，自己也更了解屋苑事務。

團隊成員和義工在公佈開會日子後，風雨不改在屋苑門口擺街站。（曾鳳婷攝）

團隊見招拆招 終發現大會為豁免群組

面對法團以疫情作拖字訣，團隊見狀便見招拆招，「不如問下政府相關部門，喺咪因為限聚而冇得開會」。隨後他們去信政府部門，獲得回覆指大會其實是豁免群組，只要符合一些條件便可以召開，例如要在每一個分格少於20人和在會中不提供飲食等。「我哋拎到政府公函之後就公開，減少居民誤會，亦開始為大會要做到咩要求先開到會而做功課」。

同時，團隊以公函質問法團，令法團無法再以疫情和限聚令作擋箭牌，大會的召開看來是勢在必行，但團隊的準備工夫是否已經完成？

以其他屋苑關注組為友 互相交流開會事宜

Edmond和團隊其他成員隨後開始與其他屋苑關注組聯繫，討論如何避免在會上發生突發事件。「我喺屋苑開會之前，去咗幾個唔同嘅屋苑，去睇人哋大會點運作。難係難，因為始終人哋都唔識我，都唔一定要幫我。」在Edmond堅持不懈下，有數個屋苑的關注組終願意授權予他們進場旁聽會議。

團隊曾在屋苑開會前，向其他屋苑團隊借鏡。（曾鳳婷攝）

「社會氣氛普遍令人覺得，要出嚟投票爭取自身權益。我哋之前可能連法團主席係邊個都唔會知。」 龍蟠苑邨二代、街坊會召集人Edmond

主張政治中立 以服務街坊為己任

在屋苑大會當天，他亦邀請了其他關注組協助監場。「始終大家都比較了解344（建築物管理條例），有咩事喺現場幫到手，同支援我哋」。大會終在「龍蟠友里」全數高票下勝出下落幕，過程亦十分順利，未有受到任何阻撓。

被問到區議員在推翻舊法團上，會否有特別角色。Edmond則指出，他們其中一個主張為政治中立。「唔通因為同其他街坊政見不一，我哋啲防疫物資都唔俾佢咩」。

Edmond指：「去年經歷區選，今年立法會選舉取消，加上社會氣氛普遍令人覺得，要出嚟投票爭取自身權益。我哋之前可能連法團主席係邊個都唔會知」。他認為這也是促使市民更加關心法團問題的主因。（曾鳳婷攝）

Edmond觀察到，今年較以往多屋苑的業主主動關心法團問題，他認為社會氛圍是一重大原因。「去年經歷區選，今年立法會選舉取消，加上社會氣氛普遍令人覺得，要出嚟投票爭取自身權益。我哋之前可能連法團主席係邊個都唔會知」。加上近一兩年，龍蟠苑的誹謗案提高大眾關注度，最終大會有四成業主出席。「以往都係得兩成，仲要大多都係授權書。今次親身出席嘅佔多數」，他認為居民的覺醒至為重要，因為一人做到的事很有限，但分成不同小隊同步進行就會不一樣，做到的事也會更多。