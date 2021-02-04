膳心小館捲土重來　將軍澳開街坊士多　負責人：不會再開餐廳

撰文： 呂凝敏 最後更新日期： 2021-02-04 19:03

社企餐廳膳心小館去年8月宣布結業，並遣散120名員工。今日（4日）膳心小館宣布在將軍澳開街坊士多並試業。負責人林先生指，由於經濟環境欠佳，去年遣散的員工大部份仍然失業，故決定在將軍澳雍明苑商場「捲土重來」，開設辦館售賣乾貨，並已聘請約13人，包括膳心前員工，林先生坦言開設辦館的原因是不想再見到同路人失業，或有相同經營理念的商店結業，但由於他認為飲食業難於管理，故決定日後不會再開辦餐廳。

膳心小館今日在其facebook專頁宣佈將軍澳店開始試業。（膳心小館facebook圖片）

膳心小館今日在其facebook專頁宣布佈將軍澳店開始試業，除了售賣自家品牌產品，亦會陸續提供街坊日常用品，例如白米、食油及罐頭等貨品。根據負責人林先生透露，目前正與約4間商戶合作，將其貨品在膳心小館上架售賣，「都係啲吊緊鹽水嘅舖頭，呢間舖都係賣啲賣柴米油鹽，唔係諗住賺大錢」。林先生坦言，自牛頭角店去年中結業後，大部份被遣散的員工仍然失業，故這次開店亦有聘請前員工，「依家請咗13人到，協助處理運輸、packing等工序，如果生意好就再請多啲人」。汲取上次經營餐廳的經驗，林先生認為管理飲食業並不容易，故決定日後不會再開設餐廳。