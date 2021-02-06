團體公布12個街市物價調查　一文睇清邊個最平邊個貴兼少選擇

撰文： 呂諾君 最後更新日期： 2021-02-06 18:44

農曆新年將至，百物騰貴加上市道不佳，對基層來說今年年關不易過。有團體調查發現部分地區因欠缺公營街市，居民被逼幫襯私營街市「捱貴餸」。監察公營街市發展聯盟早前分別於東涌、荃灣及天水圍比較區內共12個公營及私營街市的食材物價，結果發現，領展的東涌富東街市物價最貴，最便宜的則是去年年底啟用的天水圍食環署天幕街市（前稱天水圍臨時街市）。 團體指出，雖然政府已宣布東涌將會興建兩個公眾街市，惟一直未公布藍圖，促政府盡快公布方案細節及工程時間表，並１在落成前的空白期，覓地搭建臨時街市，以滿足居民的日常需要。

2018年的政府施政報告中，提出在天水圍、東涌、古洞北和將軍澳興建公眾街市，不過歷時甚長而且遲遲未有工程藍圖，有指居民只能幫襯私營街市捱貴餸，並無選擇。監察公營街市發展聯盟日前（3日）派人到12個公私營街市調查食材物價，當中包括天水圍T-market、天澤街市、荃灣街市、香車街街市、東涌富東街市和逸東街市（香港街市）等。他們在調查中獲悉，東涌基層居民不時到荃灣公營街市買餸，因此同時比較兩區街市物價。

聯盟以13項共7類食材如白菜、西蘭花、雞中翼、排骨、美國蘋果等價格作比較，以總體價格來說，天水圍臨時街市十三項總體物價最為便宜（$315.5）；至於領展街市T-market及天澤街市則分別是$348.3及$350.8，比天水圍臨時街市貴超過一成。至於東涌其中兩個較多基層居民幫襯的領展街市（富東街市及逸東街市），價格普遍較荃灣貴，其整體物價分別為$422.30和$385.6，較荃灣街市（$373.1）分別貴出約13%及3%。

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天水圍南的公營街市最快要2027年才能落成，而去年12月啟用、位於天秀路公園旁邊空地的天幕街市，是作為永久公營街市落成前過渡措施的臨時街市，僅花一年便已完工。雖然調查中見到該街市的物價最低，但天水圍社區發展陣線組織幹事楊健濱指，街市開張往往有推廣活動，長遠價格要在數月後才會見到，亦有街坊反映對於街市觀感不似預期，因其檔位數目太少，未能滿足居民需求，因此要求政府加快在該區興建公營街市的進度，避免居民長期捱貴餸。

東涌社區發展陣線組織幹事陳琬琳則指，現時東涌區內四個街市都是私營街市，集團式經營之下壟斷情況嚴重，除了物價高，貨品選擇亦少。她指出，如迎東邨有不少印巴籍居民，但街市內卻沒有牛肉檔；東涌居民寧願專程乘車到深水埗或荃灣買齊一星期的食材。陳表示，雖然政府已宣布東涌將會興建兩個公眾街市，惟一直未公布藍圖，公眾無法監察，促政府盡快公布方案細節及工程時間表；而在公營街市落成前的空白期，政府應覓地搭建臨時街市，以滿足東涌居民的日常需要。

監察公營街市發展聯盟梁佩珊表示，公眾街市是社區的基本設施，政府有責任於新市鎮興建公營街市，並展開公眾諮詢；而街市落成動輒需時數年，政府應參照天水圍臨時街市的貨櫃搭建方式，一年內完工，以照顧區內居民需要。此外，聯盟認為公營街市亦應無論營運及管理權全由食環署負責，惟現時食環署把天水圍臨時街市的管理權外判予建華，未有盡責。