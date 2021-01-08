東涌公眾街市落成無期　建臨時街市刻不容緩

食物及衞生局周三（7日）回覆立法會質詢，指東涌公眾街市受制於與之一起的項目進度，故未有落成之日，對於興建臨時街市又稱難度不能低估。政府一味強調規劃難處，卻輕視居民每天捱貴餸之苦，無心緩解地區民怨。

自政府出售房委會街市給領展後，東涌新市鎮就沒有公營街市。居民大嘆區內四個私營街市物價高昂，部分食物價格較荃灣貴近三成。興建公眾街市以促進食材價格下降，是居民多年訴求。現屆政府在2017年上任之初的《施政報告》宣布區內興建公眾街市，翌年公布選址即第六區商業用地。

東涌街市較荃灣貴近3成。（王潔恩攝）

公共設施受制於私人發展商

食衞局解釋街市所處的的發展項目鄰近鐵路站，因為交通便利，接近市中心，可照顧區內外市民需要。縱然並非所有居民也滿意選址，但總算望到街市誕生。然而，工程至今仍未見動工，政府稱土木工程拓展署「現正就整個商業大廈發展項目進行進一步的技術可行性研究，確保有關發展項目不會影響港鐵的安全運作」。如確定項目技術上可行，政府會賣地，由發展商興建項目。

東涌公眾街市例子反映政府規劃公眾設施的兩個弊病。第一，工程受制於私人發展商行動。街市由完成商業用地研究、賣地、批圖則、興建、招租直至啟用，動輒花上數年，相信超越今屆政府任期，連成為任內政績也做不到。更重要的是，公眾街市要出現，除了取決於政府前期研究，更取決於私人發展商。只要商業大廈地皮未賣出，未批圖則，公營街市也只是一個夢。商業大廈內設公共設施雖非罕見，但若然此舉拖延公共設施落成，則非良策。

東涌新街市選址在這個居民和地區組織都意想不到的地方。（黃妍萍攝）

臨時街市不可耽擱

第二，政府未有考慮短期需要。居民多番要求政府在永久街市落成前搭建臨時街市，卻不得要領。政府以未能找到符合衞生和安全規定的地方為由，拒絕成立臨時街市，並強調不容低估覓地難度。要興建組裝合成的臨時街市，是否如政府所說困難，實有疑問。政府力推能夠居住兼具廚廁的組合屋，短期安置基層居民，最近亦終於在天水圍啟用天幕臨時街市，為何不能在東涌複製？再者，如上所說，臨時街市不短命，隨時有數年「壽命」，值得官員認真規劃後花一年半載搭建。

即使真的無地可建，政府也應推出補救方法，例如安排穿梭巴士廉價接載居民到青衣和荃灣的公眾街市，減輕居民一點開支外，向居民展示解決民生問題的誠意。

東涌街市物價高昂，被評「全港最貴」。市民買餸成本上漲，當區居民寧願花近一小時車程去荃灣購物，買餸貴成為東涌居民多年來的惡夢。一旦東涌重蹈「上水」覆轍，區內物價因遊客搶購而進一步飈升，居民更形百上加斤。(資料圖片/黃妍萍攝)

街市政策空轉多年進步寥寥

政府當務之急是全速落實東涌公眾街市，更應改善目前的街市政策。一來，官員要承諾街市不外判承辦商管理，而且時刻監察貨品價格合理。食環署和消委會過往調查指出，公眾街市的食品價格千差萬別，廉租檔位不必然廉價售貨。食環署應公開檔租資訊，加強巡查攤檔和格價，甚至規定若干主糧物價不可高於統營處批發價的某個比例等。

二來，不少街市檔位空置多年毫無寸進。政府內部固然要想方設法活用空間，若然苦無頭緒，何不邀請民間給建議？賽馬會「創不同」社會創新實驗室2019年邀請深水埗學校和社區人士構思人車共融，兼顧安全的街道設計，並進行實地測試。食衞局、食環署不妨聯絡地區居民，為空置公眾街市檔位覓生機。

政府官員經常抱怨市民不支持、不信任政府，但從東涌公眾街市落實無期一事足以證明，政府連民生項目也拖拖拉拉，如何取信於民？