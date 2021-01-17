天水圍天幕街市上月底開幕　高樓底著重採光通風　共設40個攤檔

天水圍的食環署天幕街市（前稱天水圍臨時街市）上月底開幕，發展局局長黃偉綸今（17日）撰文指，街市採用「組裝合成」建築法，即預製組件再運往工地裝嵌，縮短施工時間，街市僅花一年便落成啟用，現時設有36個固定攤檔及4個臨時檔位，共提供40個攤檔。

他特別提到，街市設計著重自然通風和採光，其中央高樓底的中廊及兩旁開放式的設計，令日光進入室內，減低照明耗能，亦遮擋太陽直接照射，令街坊更加舒適。因應疫情，署方亦在攤檔之間安裝防污抗菌的陶瓷板，亦把「納米塗層」技術應用於通風位置，減少塵埃積聚，以及安裝智慧垃圾回收機等。

▼天水圍食環署天幕街市概況▼

一度因內地疫情致建材供應緊張

黃偉綸引述建築署高級工程策劃經理陳敬德指，承建商去年1月開始施工，但正正遇上新冠疫情第一波，內地廠房臨時關閉，建築材料供應亦緊張，幸工程團隊即時應對，靈活調動施工程序，承建商亦與供應商緊密聯繋，作應變安排，終令項目在疫情下仍能於指定時間內完工。



黃偉綸又引述建築署高級建築師曾偉倫表示，一般街市由計劃至完成需約6至7年，為配合地區需求，盡早建成臨時街市，署方採用「組裝合成」建築法（MiC），由廠房預製建築物大部分組件，再運往工地裝嵌；上蓋則採用「供製造和裝配的設計」，避免「落石屎」等濕施工方法，縮減施工時間和便利興建。

街市中央高樓底的中廊及兩旁開放式的設計，令日光進入室內，亦遮擋太陽直接照射。(發展局局長網誌圖片)

中央高樓底中廊及兩旁開放式設計「吸光」又通風

雖然天幕街市是臨時街市，但黃偉綸指，工程團隊在設計方面亦做到一絲不苟。他引述建築署建築師盧宜璋表示，他們的目標是從美觀、實用和舒適中找到平衡，設計着重自然通風和採光。街市中央高樓底的中廊及兩旁開放式的設計，令日光進入室內，減低照明耗能，亦遮擋太陽直接照射，令使用者更加舒適；此外，街市直條的平面布局有利對流風，令街市空氣流通及涼快。斜屋頂則是基於香港多雨水的天氣而設計，適合去水。

黃偉綸續指，街市行人通道十分寬敞，並設有無障礙設施，而主要出入口位於街市的東西兩方，另有四個副出入口，方便居民從公園、附近民居或車站進入街市。建築物兩旁則設有綠化設施和長凳，方便長者和居民購物後稍作休息。

天水圍居民以往需跨區買餸，隨著天幕街市落成，更便利居民生活所需。(發展局局長網誌圖片)

攤檔之間安裝防污抗菌陶瓷板

另外，在疫情下，為讓市民放心逛街市，工程團隊引入新技術，與納米及先進材料研發院（簡稱NAMI）和香港科學園的創科公司合作，在攤檔之間安裝防污抗菌的陶瓷板，亦把「納米塗層」技術應用於通風位置，減少塵埃積聚，以及安裝智慧垃圾回收機等。售賣蔬菜的租戶林小姐表示，每日人流最多為下午3時至6時，由於街市環境舒適，吸引不少街坊捧場，開市一星期已聚集許多熟客。