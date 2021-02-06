長者中心變年宵花市　乾濕貨齊備更有財神駐場

撰文： 區禮城 最後更新日期： 2021-02-06 19:25

全港15個農曆年宵花市今日（6日）開鑼，因應新冠肺炎疫情，政府曾一度取消花市，幾經波折花市終於在人流管制措施得以舉行。另一邊廂，有長者護理中心為了讓長者在院舍同樣感受節日慶典，將中心打造成「乾濕貨齊備」的年宵市場，有職員扮成財神，務求讓一班長者在中心內感受新年氣氛。

網民大讚年宵檔做得仔細

輔導會日前在其Facebook專頁上載多張照片，指一班長者在中心內行年宵，情況一樣熱鬧開心。從相中可見，該中心內設置了至少六個攤檔，除了有小食區，亦見到有寫揮春活動和年花售賣，一班長者十分投入。專為長者服務的中心一向予人刻板、沉悶的印象，該中心的布置引發不少網民迴響，有人大讚「做得好仔細」、「喺度生活嘅老友記真係好幸福」；也有人對職員的用心服務感到佩服和感謝。

雖然今次帖文中並未透露年宵布置出自哪間中心，但過去鄰舍輔導會旗下多間中心都曾為服務使用者作用別出心裁的布置，每次都引起網民大讚。例如屯門林心雲伉儷長者日間護理中心職員曾製作點心車打造超逼真酒樓；中度弱智人士宿舍怡東軒的職員在聖誕節時將院舍打造成航機機艙，讓院友「Stayflycation」模擬到芬蘭過白色聖誕。只要發揮創意，簡單的小舉動已可令長者在院舍服務中獲得樂趣和溫暖。