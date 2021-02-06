公屋租援申請設重重關卡　租戶斥職員態度：我哋好似乞衣咁！

撰文： 區禮城 最後更新日期： 2021-02-07 15:30

新冠肺炎持續一年多，失業率創16年新高，基層巿民加入失業大軍，不欲攤大手板申請綜援改而申請公屋租援卻遭刁難。有關注公屋團體調查發現房署前線員工及管業處人員知識不足兼態度差，直接要求租戶申請綜援了事，而租援申請條件及指引不清晰，以致有租戶申請三個月尚未知曉結果，甚至形容申請如被視為「乞衣」，促請房署加強前線認知及資訊透明度，並且放寛租援豁免條件，讓住戶捱過當前難關。

監察公共屋邨福利規劃聯盟去年8月發表報告，收集逾1,112份有效問卷，發現逾三份之二、66%公屋居民不知道房委會推出租金援助計劃，團體去年12月再進行深度調查，走訪九個公共屋邨合共15戶個案，發現有租戶向房署申請租金援助出現重重關卡，最終失敗或放棄告終。

居住長沙灣麗翠苑的楊女士，屬家中經濟支柱，她不想孩子因領取綜援而受到歧視，暫解收入不高的燃眉之急，於是向房署申請租金援助，惟申請過程中遭物管處職員冷待，例如未了解其家庭狀況，便直接建議「係咁叫我申請綜援，憑我能力可以養到頭家，憑咩叫我申請綜援呢？」當她堅持申請租援後，職員態度變得不友善，冷言冷語稱「申請租援好麻煩，你可以唔申請！」或「佢話我申請咗，都唔知咁樣(交表)啱唔啱！」最知她由去年11月遞表，至今年2月仍未有任何消息，感到十分憤怒，批職員待她「好似乞衣咁」。

住戶申請逾三個月無回音

一家四口居住安達邨的陳太，因丈夫開工不足，於是代丈夫申請租援，丈夫兩度向辦事處職員提交表格，其中一次職員聲稱遞交銀行月結單未能顯示出該月25日至最後一天的交易記錄，要求他們補交，實則只是他們在該段日子未有任何現金進出紀錄，仍硬要他們提交相關資料，另一次丈夫遞表在辦公室內等待通知，逾半小時內無人再到場，經查詢才獲悉不用等候主任確認，之後丈夫便表示不再想到辦事處受辱，放棄申請，令她感到非常無奈及氣餒。

居住葵芳邨的劉女士，前年遷入單位，丈夫因開工不足，劉女士曾到屋邨辦事處如何申請租金援助，當時職員知悉一家五口遷入單位不足兩年，便一口拒絕其申請，惟她其後獲悉租援有豁免機制，只要家庭狀況劇變，以致其家庭收入下降，居住滿兩年才可申請的規定可獲豁免，她批評前線人員並未了解其家庭狀況，便即時打發她離開，所謂豁免形同虛設。

團體批租緩申請資料不透明不統一

監察公共屋邨福利規劃聯盟成員張樂淇表示，兩次調查結果均顯示房署或管理公司在租金援助上的資訊非常缺乏，即使宣傳品簡介內容亦告十分繁援，無助租戶了解，建議房屋署張貼海報於當眼處，並需製作令人容易理解的內容。另外，調查發現不同屋邨住戶申請租援時，房署職員處理手法差異極大，同一個背景的人士申請，得到截然不同的結果，反映房署欠缺統一及請晰準則，要求房署整合及發佈統一的指引及申請程序。

張又指，疫情令不少基層被迫放無薪假，收入驟減，建議酌情處理延長接受租金援助的年期，以及放寛豁免須住滿兩年才可申請的條件，讓有需要的居民可以得到適切的援助。