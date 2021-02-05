租管條例｜劏房戶加四成租無力還價　關注團體：如簽下不平等條約

撰文： 莫家文 最後更新日期： 2021-02-05 22:06

政府昨(5日)宣佈立法制訂劏房租務管制，計劃今個立法年度提交條例草案予立法會審議，有劏房或板間房住戶直指業主濫收水電費、租金亂加情況持續，「一加租就加近四成，同業主嗌大交，最終都無牙力還價。」認為草案有助保障租戶，但有關注組織直指劏房戶與業主由簽訂租約開始，利益全傾向業主，形同簽下「不平等條約」，認為應從保障巿民租住權利對症下藥。

現年56歲的戴先生曾任職日語接待導遊，早年儲下積蓄長居內地，2014年回流返港後打散工維生，先租住旺角區一間床位，其後獲聘為中日翻譯物流文員，手頭較鬆動，前年9月便以1800元轉租深水埗一間「一劏十一」、不足100呎的板間房，詎料一年後業主突然向他表示要加租700元至2500元，加幅達38%，「試過同業主嗌大交，最終都無牙力還價。」由於同區劏房及板間房位租金不斷上升，他無奈接受加幅，現時中港物流業萎縮，仍在待業中，不得不領取綜援捱過年關。

劏房戶：雜物塞滿後梯擔心消防安全

政府昨日（4日）宣佈計劃推出租管條例草案，有意控制租金加幅、防止業主濫收水費，以及賦予消防及屋宇署權力推行舊樓消防改善工程等，戴先生認為是好事，「如果你話加租控制到10%以下，我都仲有能力交，否則就等如畀業主撳住搶。」他指，板間房及劏房位處三無大廈，以他居住的唐樓為例，設有前後梯，但後梯塞滿雜物，上層梯間有床褥擋住去路，下層樓梯滿佈廢棄鋅鐵陣，「前梯一火燭，走去後梯一定死緊。」屋宇署曾到場視察，最終不了了之，他希望能賦權予屋宇署及消防處，就走火通道安全事宜加強執法。

72歲的羅婆婆早年任職清潔工，惟骨質疏鬆及雙腳靜脈曲張，身體多處勞損無法工作，與年邁丈夫以2,500元租住板間房，領取綜援生活，至去年新年期間，業主聲稱「整靚個劏房租貴啲」限她三個月內搬走，輾轉透過地產代理以3,800元租入深水埗一間劏房，鑑於丈夫行動不便，安排他暫時長居內地，她則獨自在劏房生活，每隔數日便步行至麗閣邨探望98歲高齡母親，以便互相照料。

她指，水費按每戶60元計算，業主另設獨立電錶，每度電高達2元，較一般住戶平均每度電1.2元高出66%，每月電費由120元至300元不等，每月綜援減去所有生活開支，只得2,000元洗費，令她不敢多用電，夏天不敢開冷氣，白天亦只用牆上小燈泡，大廳長期烏燈黑火。她慨嘆目前捉襟見肘，即使政府有意推草案控制加幅及水費，「依家加200蚊我都會走，根本係無多餘錢。」她只盼政府加推公屋，盡快上樓。

關注組織：基層失業求助個案有增無減

協助基層住戶的社區組織協會幹事胡沂表示，新冠肺炎疫情令基層收入驟減，令更多人租入劏房、板間房、太空艙或床位，情況越演越烈，協會去年3月起接收基層收入減少的求助新個案，累積至今達到1500多宗，單是今日全日，她便約訪三十多名基層人士派送物資或聆聽需要，當中逾九成為新個案，顯示求助個案正不斷上升。

她又指，即使政府有意控制劏房加租或濫收水費，業主仍可不斷攢空子上調收費，「水電費按人頭計算，又係獨立水電錶，水務署或電力公司根本計算唔到。」她稱目前最大問題是租戶與業主或受委托的地產代理簽下租約時，很多魔鬼條款隱含細節中，例如聲稱慳錢，不讓租戶繳交釐印費，讓原本合法租約變成「黑巿租房」，或又故意以模糊收據甚至不給予租單，若雙方發生租務糾紛，租戶無法出示租金證明對質，形同簽下不平等條約，故政府應先檢視有關問題，再對症下藥。