不滿港鐵8個月內加管理費12%　區議員抵九龍灣總部抗議

撰文： 區禮城 最後更新日期： 2021-02-06 21:43

新葵芳花園業主不滿港鐵八個月內兩度加管理費，幅度高達12%，去年底曾發動窗邊咆哮行動，當區區議員今日到港鐵九龍灣總部抗議疫巿加費，受限聚令影響，活動只有兩名區議員參與，他們其後向港鐵遞交請願信後散去。

葵青區議員唐皓文表示，新葵芳花園屬港鐵葵芳站上蓋物業，一直由港鐵負責管理，新冠肺炎疫情本已令居民叫苦，惟港鐵無視現時經濟環境，今年5月先加一次管理費，至去年底再出通告指明年1月1月日再加管理費，兩次加幅合共達到12%，以一個實用面積400多呎的單位為例，兩次加費後，每月管理費由原先1050加至1180元，升幅遠超通漲。

唐皓文議員(右)向港鐵代表遞交請願信。(唐皓文提供)

居民集5％業權召業主大會被拒

另外，部份業主曾取得超過5%業權份數，要求港鐵公司及業主委員會召開特別業主大會，卻被港鐵公司及業主委員會兩度拒絕召開會議。業主代表批評港鐵無視居民苦況，對業主查詢一概充耳不聞。

為表達不滿，本身是新葵芳花園監察管理群組成員的唐議員及民主黨葵青區議員吳劍昇，今日帶同橫額及標語抵達港鐵九龍灣總部抗議，其間展示「港鐵物業管理差 疫巿仲要係咁加」的橫額，不斷向現場人士講解行動原委，事件擾攘約十分鐘後，有港鐵代表接受請願信，行動隨即結束。

業主代表不滿管理費加幅，早前曾在窗邊貼標語抗議。(資料圖片)

民主黨葵青區議員唐皓文認為，在現時嚴峻疫情影響下，港鐵理應肩負公共機構社會責任，與業主共渡時艱，要求港鐵立即凍結管理費及豁免收取經理人酬金，同時亦要求港鐵需要公開向業主解釋訂立管理費的準則，現時做法公然違法公契，實屬不能接受。民主黨葵青區議員吳劍昇要求港鐵承諾，配合成立業主立案法團及開支節流小組，以監察屋苑財政。