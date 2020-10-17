對於調景嶺的印象，大部分人或只知道它是西貢區的一個新市鎮。但這片背山面海的土地，原來曾是個滿載歷史故事的地方，更曾因不少台灣難民和官軍逃來，而得到「小台灣」的稱號。近日香港知專設計學院（HKDI）與港鐵公司合作舉辦「想像調景嶺」藝術展覽，在站內以壁畫和藝術座椅重現調景嶺區的歷史及建築文化。學生們指，作品背後的靈感來自調景嶺的社區特色和歷史，而在創作過程中，他們亦重新發現在校園以外、調景嶺區的另一面貌。

調景嶺是將軍澳的第三代香港新市鎮之一，根據2016年中期人口普查數字，區內人口有5萬人。調景嶺的歷史悠久，早年曾經是軍事據點、漁村和寮屋區；在6、70年代起發展成為倚山而建的社區，建有徙置區、住宅大廈及不同社區設施，到8、90年代填海發展成為新市鎮後，政府積極於區內興建公屋、居屋和發展私人屋苑，並於沿線發展公共交通網絡。

40米長壁畫勾勒具代表性建築物圖形

調景嶺港鐵站內平日的人流不少，當中有不少知專學生都會乘搭港鐵往返在調景嶺的校園。站內近日多了一些藝術裝置，原來同樣出自一班同學的手筆。40米長的壁畫作品《蛻變中的建築 （Architectural Evolution）》，以燒焊工藝概念勾勒棚屋、木屋等調景嶺區內具代表性建築物圖形。負責設計的視覺傳意高級文憑學生馮諾瑤指，作品約用了半年時間製作，在搜集資料期間，她對書中某點印象尤為深刻，「當時70年代有居民指，無論喺山嶺定海面都見到調景嶺呢個地方，佢形容係好似一個大迷宮咁，因為當時居民都係按自己心意決定起屋起喺邊度......講迷宮就諗起線條，所以會諗到用最簡單嘅線條，勾畫返1950年到現時嘅調景嶺建築物。」

馮同學指，自己居於南區，過往前來調景嶺上學也只是望到知專校舍，此外已沒其他印象。但她希望用長卷壁畫形式，呈現調景嶺百多年來的建築演變歷程，「幅畫用咗啲有代表性嘅建築物去設計，例如1950年係『A字棚』（政府為安置難民以油紙搭建簡陋的A字棚屋），到60年代係小木棚、大棚屋，去到現時係HKDI咁。」她又指，從書中得知當時很多調景嶺居民都是由台灣而來，當時只靠西方傳教士援助和教育，政府的支援反而很少，「但係佢哋仲可以堅定地留喺度生活，我覺得好佩服。」

不同年代房屋類型變身座椅

至於站內的藝術座椅創作《轉化歷程 （The Transformation）》，同學們則根據了區內不同年代的房屋例如寮屋、水上棚屋和高樓大廈，設計出具備座椅功能的藝術品。設計團隊是5位知專視覺傳意高級文憑學生，包括APO Kyra Lan、陳俊汝、陳采欣、何兆豐及羅美婷。他們表示，平日在調景嶺放眼所見均是高樓大廈，翻查舊相片時才得知以往區內有不少沿海興建的寮屋區或水上棚屋，「發覺50年代的房屋雖然比較擠逼，但係比較有人情味，例如嗌屋企人食飯會聽到跑上嚟，隔離鄰舍都認識大家。」他們指，在作品中亦希望表達這種情懷。非華裔的團隊成員APO Kyra Lan亦表示，設計過程中能得知歷史故事十分有趣，同時對作品能入圍及被選中放在月台感到十分開心。