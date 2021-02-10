撰文： 呂凝敏 黃偉民 最後更新日期： 2021-02-10 18:37

今年情人節適逢年初三赤口，但疫情未止，會否影響情侶消費意欲？有交友約會公司在今年1月至2月向本港情侶進行調查，了解他們疫情下的情人節節目、向心儀對象送禮及消費模式的取向。結果發現逾半受訪男女表示最不想收到防疫用品作禮物，與去年同期最想收到禮物是防疫用品的結果成反差。

香港婚活早前進行調查，發現今年不少受訪者都表示最不想收到口罩及酒精消毒液，與去年同期結果相比成極大反差。（黃偉民攝）

約會公司香港婚活在1月18日至2月7日透過電話、街訪及網上問卷進行調查，訪問479名男女，了解他們疫情下之情人節節目，向心儀對象送禮及消費模式的取向。調查結果竟發現，53%受訪男士及57%受訪女士表示最不想收到口罩及酒精消毒液，與去年同期相比，逾30%受訪男女表示最想收到抗疫物資的結果成極大反差。香港婚活創辦人張惠萍表示，因去年同期全港抗疫物資短缺，但今年市民的抗疫物資存貨相對充足，對口罩及酒精消毒液的需求也下降。張亦鼓勵情侶，送禮應送上能長久保存的物品，即用即棄的口罩相對沒有紀念價值。

調查亦發現30%受訪男士及28%受訪女士希望在家中慶祝情人節，百分比與去年相若；疫情下無法外遊慶祝，23%受訪男士及24%受訪女士表示期望與伴侶到酒店Staycation。

經濟下行 較多情侶預算送上較貴的禮物

而在送禮預算方面，受訪者似乎沒有受經濟下行的影響，49%受訪男士預計會購買價值1,001元至5,000元的禮物，43%受訪女士的禮物預算在501元至1,000元範圍內，結果與去年調查相比，送禮預算金額較高的百分比不跌反升。19%受訪男士及29%受訪女士表示無計劃在情人節向伴侶送禮物，百分比與去年相若。香港婚活市場部經理余家盛估計，由於疫情下無法外遊，而且多項防疫措施導致市民消費機會減少，情侶願意花上較多金錢在禮物上表達心意。

此外，73%受訪男士及67%受訪女士表示會從實體店購買禮物，當中指主因是感受產品真實觸感的男女受訪者，分別佔72%及71%。可見疫情下大部份情侶仍希望外出挑選禮物，27%及33%表示會網上購買禮物的受訪男女，當中只有17%及29%表示是因為不用外出而方便避疫。

香港婚活建議，即使今年情人節撞正「赤口」，傳統上不宜拜年，但只要及早溝通及計劃慶祝方式，一樣可以百無禁忌。機構亦建議，如伴侶因擔心疫情或隔離緣故，加上政府對晚市禁堂食的措施仍然持續，難以出門慶祝，可於情人節當日花心思，例如悉心佈置家居及為伴侶炮製情人節晚餐、「玩煮飯仔」或光顧餐廳推出的情人節套餐優惠，外賣回家享用，以及送留意對方喜好，送上合適禮物，增進雙方感情。