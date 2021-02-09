情人節禮物｜$500$10,000預算　豐儉由人又不用給女朋友罵的建議

撰文： 陳婷楓 最後更新日期： 2021-02-09 18:56

又來到一年一度的情人節。今回《一物》就為男士精心準備了本年度的情人節禮物清單，價位定在$500至$10,000元之間，讓不同經濟狀況的人也可向情人送上一份心意。

又到一年一度的情人節送禮時間。（劇照）

手袋及首飾往往是最令女士心花怒放的禮物。不過在疫情影響下，某些朋友的經濟狀況變得不及從前吧。其實各大品牌亦有推出手袋以外的單品，而且除了手袋及首飾之外，坊間亦有不少女士喜愛的單品。只要有心，無論平或貴，同樣可為另一半留下甜蜜回憶。

手袋

雖然大多名牌手袋都以萬元起跳，但坊間亦有一些較為便宜的名牌手袋，一眾較為富裕且捨得花費的男士不妨考慮入手。

+ 17 + 17 + 17

電話套

電話套與手袋同是皮具，但定價則較為便宜，更可時刻使用，絕對是優質禮物之選。

+ 7 + 7 + 7

名牌香水及化妝品

近來經濟比較拮据的朋友亦無須擔心，大部份名牌香水及化妝品幾百至幾千元便有成交，又得體又無負擔。

+ 9 + 9 + 9

朱古力

情人節當然少不了朱古力，今次為大家推介的是來自英國的朱古力品牌Charbonnel et Walker。Charbonnel et Walker是少數獲英女皇伊莉沙白二世英國皇家認證的朱古力品牌，可想而知有多珍貴。品牌早前來港開設pop-up店，並為大家帶來情人節松露朱古力心形禮盒。

戒指

Tiffany & Co.的首飾向來價值不菲，但在今年的情人節精選之中竟有一隻戒指僅需$8,100即有交易，因此在文末特別介紹給大家。