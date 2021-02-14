情人節｜接吻像吸毒會讓人上癮？科學解釋6個人類喜歡接吻的原因

撰文： 塔羅筆記 最後更新日期： 2021-02-14 09:01

有些人認為接吻的感覺，比起上床做愛還要吸引人。科學研究也指出了，為何「接吻」會這麼讓人著迷的原因……

你有沒有想過，為什麼你會想要與愛人接吻呢？

「因為那感覺很美好！」

但是，為何僅僅是接吻就能讓你感受到這樣讓人陶醉的的美好情緒？其實接吻這個動作之所以會帶來快感，背後包含的科學根據比我們想像中的多上許多喔！這除了代表彼此關係親密之外，也具有許多心理學和生理上的意義存在。一起來看看關於「接吻」的科學吧！

為何「接吻」會讓人如此陶醉？看看科學解釋5個人類喜歡接吻的原因▼▼▼

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1. 嗅覺的複合感受

當彼此因為接吻而靠得很近的時候，你們之間的嘴唇的觸覺，與嗅覺，其實都正在進行著一種複雜的訊息交流。除了嘴唇接觸的快感外，透過嗅覺的輔助，你可以判斷對方身上的氣味是否是能夠「吸引你」。

我們經常聽過某些跟嗅覺有關的實驗，比方在實驗中讓女性去聞每件被不同男人穿過的上衣並且判斷喜好，實驗結果顯示，女性容易被擁有完全不同免疫系統的異性味道所「吸引」。某方面來說，可以說是我們在接吻的同時，無意間以嗅覺的本能在判斷未來繁衍的兼容性。

2. 觸發兒時的記憶

戀愛中的兩人在接吻時，嘴唇會不自覺的嘟起，類似於嬰兒時期在接受母親哺乳時，用力吸吮奶水的樣貌。無論你的成長過程是喝母乳抑或奶嘴餵奶，這樣的動作其實都會觸發我們體內某種荷爾蒙的分泌，讓嬰兒與母親之間產生一種安安適感與安全感。

而這兩者之間的連結，有時候會非常強大，也因此多數人在接吻時會習慣將頭偏右，或稍微往右邊歪；因為根據統計顯示，將近 80% 的母親都會將孩子抱在左側進行哺乳的動作，也因此我們會不自覺的將頭偏右，去尋求這樣的美好與安全感連結。

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3. 充滿愛意的目光交會

當一對情投意合的戀人，在接吻前通常都會將視線聚焦於對方的嘴唇上，而人類臉上的嘴唇，在大自然之中是很特別的存在。除了人類以外的其他動物，可能會有類似的部位與功能存在，而人類則是「嘴唇」。根據科學研究顯示，男性更容易被飽滿、紅潤的雙唇所吸引，這也就是為什麼許多女性都會選擇紅色唇高的原因。

另外，雙方在接吻前的眼神接觸，也可以傳達彼此之間的情緒，和激發腦內化學物質的產生，更容易讓你感受到一種美好的感覺。透過眼神接觸，也更能確認對方的愛意。

4. 大腦中的賀爾蒙分泌現象

而在生理方面，「親吻」所帶給人的愉悅感受可不只這樣。當兩個人在接吻時，大腦中的體感皮層中的神經，會傳遞愉悅、興奮、快樂的感受到我們的大腦中，透過「接吻」這個動作而觸發的感覺，更會刺激大腦分泌出更多荷爾蒙，讓接吻中的雙方的愉悅感受增加。這樣一連串的感受，有時候也幾乎讓人有吸食毒品的錯覺，甚至有上癮的可能性存在！

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5. 減緩壓力與焦慮

當眼前出現喜歡的人，還有接吻時會有的反應，可能會讓我們刺激血液循環、心跳加速等等的生理反應，但其中一項最實用的功能就是減緩壓力。我們可以透過接吻的行為來刺激腦內啡減少釋放壓力荷爾蒙，也因此就能自然而然的，當身體中的壓力感受減少時，我們會更容易感到快樂。也因此，時不時的就和你最愛的他接吻，對於你的長期健康其實是有幫助的。

6. 無可取代的親密感

依據心理學報告顯示，大多數人對於和伴侶的初次接吻的印象，會比雙方第一次進行親密接觸的印象更深喔！就常態而言，女性對於接吻的感受力則會高於男性，因為在生理與生物傳統上而言，女性本能和嬰兒的連結性比較強，也因此對於這樣的親吻行為會有更深的感受度。

而「接吻」所帶來的親密感，則能夠在心理上給人一種安全與歸屬感，這也就是為什麼和對方接吻時，有人會形容那個當下彷彿「時間都無限延長了」一樣，根本就是精神時光屋啊！

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