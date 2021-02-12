均益大廈爆屎渠　職員通沙井勾出口罩紙尿片　法團：年三十晚開年

撰文： 呂凝敏 余睿菁 最後更新日期： 2021-02-12 01:01

年三十晚本應是吃團年飯的時候，西環有大廈卻發生「爆屎渠」，令原本「收爐」的管理處職員需「銷假」回來清理「災場」。大廈法團成員表示，該廈經常發生倒灌問題，除了因為亂駁喉管所致，亦有欠公德心的人士經常把口罩、成人尿片甚至毛巾直接扔進馬桶內，慨嘆「人哋個個年三十晚就提早收爐，我哋年三十晚就先開年」。

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位於西環德輔道西的均益大廈二期樓齡逾40年，大廈喉管亂駁的問題嚴重，經常「爆屎渠」。昨日（11日）年三十晚，本應是與家人團圓吃年飯的日子，早上11時，該廈地下一間學習中心，卻再次「爆屎渠」，大量糞水流出，令原本放假的管理處職員也要放棄「收爐」，在中午12時無奈回到大廈「執手尾」，通渠7小時才解決問題。均益大廈二期法團秘書高先生表示，均益二期經常「爆渠」，故通沙井的次數也頗為頻密，「1月30日先通完沙井，唔夠3星期又塞，通沙井先勾出大量雜物、廁紙包裝袋、成人尿片、口罩甚至碎石，塞到倒灌」，足足放滿兩個大垃圾膠袋，慨嘆「人哋個個年三十晚就提早收爐，我哋年三十晚就先開年」。

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高先生帶領香港01記者視察大廈的喉管，他形容一間商店理應只有一個廁所，惟上址的「劏舖」情況嚴重，因此「啲渠已經駁到亂晒」，連雨水渠也出現糞便及油污，下雨的時候倒灌問題更嚴重，油污流至地面時更容易令路過人士「跣倒」。他曾順着塞渠的喉管調查，懷疑成人導致塞渠的紙尿片有機會來自上址的老人院。高先生擔任法團秘書3年，曾多次向政府部門反映倒灌問題，惟一直未能徹底解決，他希望能早日修正大廈的喉管問題，改善衞生情況。