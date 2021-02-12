疫下新年｜多區夜巿幾近絕跡 檔主批政府趕盡殺絕

撰文： 區禮城 最後更新日期： 2021-02-12 21:18

今天（12日）是大年初一，過往每逢新年，各區都有大大小小的夜市，不少熟食小販會在街頭售賣形形式式的小食，由傳統的咖喱魚蛋，以至土耳其烤肉和玉子燒等均可吃到。不過今年在疫情和限聚令下，一些往日知名的小販檔熱點幾近絕迹，部分更早已圍上重重圍欄，連小販自己都質疑，每逢新年才出現的熟食墟市，是否已成絕響。

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過往每到新年，深水埗「桂林夜市」、旺角「朗豪夜市」以至上水的「彩園夜市」都大受市民歡迎。不少人都會在晚飯過後前往夜市購買宵夜，十分熱鬧。然而社會運動過後加上疫情肆虐，今年多區都有警員駐守及巡邏，以防有小販開檔。食環署早前亦發稿指，因應疫情，提醒市民在農曆新年期間須繼續遵守防疫規例，切勿聚集光顧無牌熟食小販，並會視乎實際情況，對無牌熟食小販、攤檔阻塞通道等違例行為採取嚴厲執法行動。

記者今日(12日)曾到多區視察，其中深水埗黃金商場和上水彩園邨一帶都未再見有熟食小販檔蹤影，而黃大仙下邨近巴士總站對開更圍起膠欄，告示標明為了減少新冠病毒傳播和因應「599G」限聚令規定而阻止擺賣活動。

不少市民或對今年多條區「冇嘢食」感到失望，不過在青衣一條在屋邨旁的行人天橋，入黑後見有數檔小販檔營業，當中有串燒、糖水、粉仔等食物，雖然並非中心地帶，但不少屋邨居民都有前來購買。有不願透露姓名的檔主認為，政府對小販檔「趕盡殺絕」，一眾檔主都只是「搏一搏」，他認為此類夜市已買少見少，十分可惜。