疫下新年｜初二深水埗食街八成食肆開業　旺角茶餐廳照收「加二」

撰文： 區禮城 最後更新日期： 2021-02-13 18:04

今日（13日）是大年初二，過往新年期間「搵食」甚艱難，除了大部分食肆休巿，僅餘照常營業的餐廳，都會加收10至30%不等的附加服務費。不過新冠肺炎疫情持續逾一年，食肆在限聚令和晚市禁堂食等安排下受到重創。記者今天(13日)巡查發現，不少食肆提早開業收取「加一」或「加二」服務費，也有店主指今年環境差，只向顧客收取原價，求帶旺新年生意額。

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深水埗和旺角一帶食店林立，香港01記者今日曾到兩處視察，當中在深水埗被稱為「食街」的一段福榮街，見到有約30間食店包括「譚仔三哥」、「文記車仔麵」、「大家食」等都有開業，目測約佔整條街的八成店舖。不過亦有部分著名食店如「劉森記麵家」、「周記油渣麵」和「維記咖啡粉麵」等在初四才啟市。

食肆提早開業：老細冇錢呀！

大部分有開業的店舖，門外都有貼出「新春期間設加一服務費」的告示，惟多數食客未有因此卻步，不少店外見有等候入座的人龍。在深水埗開業多年的「街邊檔車仔麵」，昨日和今日都如常營業，負責人楊先生指，過往每年新春期間都沒有休息，但疫情下生意較靜，為了吸引顧客，今年不敢同往常般收取「加一」服務費，「環境唔好嘛，個個都唔好！」他又指，相比過往，留意到今年街上多了食肆於初一、二也開業，「老細冇錢呀嘛，你當啲老細印銀紙呀！」

至於旺角金魚街，多間茶餐廳如「康年餐廳」、「敏華冰廳」、「民華餐廳」均有開業；而一直以來新春期間照常營業、但收取「加二」附加費的「紅茶冰室」，即使在疫情下繼續「加二」。記者向職員張小姐查詢，對方笑指「可能老細覺得橫掂都係」，因此沒作改動；被問到會否介意初一、二都要上班無法陪家人，張小姐就稱「冇得介意」、「有穩定收入已經好好」，但透露在此期間沒有加人工或額外收入。她又指，今年因市民少了外出拜年也少了外出用餐，生意比過往減少，即使店外出現人龍，實則只是因為「二人一枱」限制引致的「虛火」。