牛年新年│旅發局谷在家抗疫餐　車仔麵檔永年士多推盆菜望轉營

撰文： 梁煥敏 最後更新日期： 2021-02-12 20:58

牛年到，因疫情持續影響下，以往過年時的大小慶祝活均取消，或要限制人流。旅發局今年推出「迎春接福·就在香港」，當中名為「香港春日市集」的網上新春市集，由本月8日至26日（年廿七至正月十五）市民透過旅發局網站或 「旅遊·就在香港」網站參與。

市民要繼續在家抗疫下，推介不少「在家餐飲」推介，當中著名車仔麵檔永年士多推出盆菜，「永年士多」第三代傳人劉逸軒說，餐飲業在疫情下大受影響，去年新年最嚴重時曾生意急跌一半，故相信現時在門市生意以外，亦要增加網上業務的發展，並會於網上推出不同的新菜式。

著名車仔麵檔永年士多，首次推出「龍蝦鮑魚花膠大龍鳳盆菜」，以原隻龍蝦，加上鮑魚、花膠等材料，價錢為1,288元。（旅發局圖片）

推龍蝦盆菜 迎合「相機先食」潮流

旅發局今年推出「迎春接福·就在香港」，重點推廣的網上新春市集「香港春日市集」。著名車仔麵檔永年士多，首次推出「龍蝦鮑魚花膠大龍鳳盆菜」，以原隻龍蝦，加上鮑魚、花膠等材料，價錢為1,288元。發言人說，研發時特別找到元朗圍村朋友幫忙試味，並特別迎合「相機先食」的潮流，以原隻龍蝦炮製大龍鳳盆菜，加上於今次網上平台銷售，希望吸引年輕客人。

劉逸軒又說，門市一般可吸引熟客幫襯，但網上平台卻能接觸更多本不認識永年士多的新客戶。（旅發局圖片）

劉逸軒又說，門市一般可吸引熟客幫襯，但網上平台卻能接觸更多本不認識永年士多的新客戶，首次推出賀年盆菜，採用自家團隊送貨以成本不低，希望以親民價錢打開餐飲市場。

他指去年新年最嚴重時曾生意急跌一半，認為現時在門市生意以外，亦要增加網上業務的發展，並對今年新春生意審慎樂觀，將與外賣平台持續合作保持生意流轉，並推出即食餸包在超市或網上平台銷售，以迎對現時大家減少外出用膳的情況。

蛇王芬推即食蛇羹湯包 第四代主理人稱有堂食感覺

中環蛇王芬第四代主理人吳煋姿首次與瑞士籍主廚Jacques Kagi 祈積奇合作推出氣炸牛角包、新推加熱可即食的古法燴蛇羹湯包，原價每包128元，網上市集特價118元。吳說，試了不同方法，包括倒出煮熱或微波爐加熱等，最後發現將蛇羹湯包原包放入鍋中加熱，效果最理想，有堂食的感覺。

吳又提到，蛇羹為傳統食物，作為傳統品牌，她認為不能停步，要令客人感覺到不斷作出新嘗試，帶來新鮮感，如去年在沙田為品牌開針對年輕客群的副線「四季芬芳」，主打招牌滋補燉湯、秘製煲仔飯等，反應較預期理想，特別是疫情穩定時大排長龍，故相信如今年疫情受控，對生意仍感樂觀。

▼牛年初一（12日）黃大仙祠▼

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