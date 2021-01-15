【新冠肺炎】內地疫情升溫　回港易預約要謹慎

隨著內地疫情升溫，多各省市收緊防疫政策，嚴格控制人員往來。與此相對的卻是香港政府在周四（14日）進一步放寬回港易預約系統。

內地疫情近日升溫，多個城市出現本土確診新增，更出現日增逾百和時隔大半年來的首宗死亡案例。多個城市迅速收緊本省本市的出入境措施，比如北京限制聯通河北省的多條公路、鐵路、和航線流量，更呼籲本地市民「非必要不出京」，正值北國風光的黑龍江也實施了旅遊。不僅如此，面對即將到來的春節，為了預防大量人員流動增加疫情風險，內地各省市紛紛提倡「原地過年」，不返鄉、不訪友，以期減少人流控制疫情。北京、深圳等外來人口眾多的城市不僅呼籲民眾不回鄉，更要求部分公職人員離開本市必須提申請，獲審批，以期待頭作用。

與此形成鮮明對比的是香港將原本只在指定時間開放預約的回港易系統轉為全天候開放。舉措雖小，但卻釋放出與內地收緊防疫截然相反的信號。當內地省市看到了春節返鄉的風險，盡可能地出台各種方法鼓勵人們不返鄉，港府卻為港人返鄉進一步降低成本與障礙。

「回港易」計劃早前有逾萬人經網上申請預約，其中經由深圳灣口岸入境名額每天有3,000個。（鄭子峰攝）

防疫措施要靈活調整

放寬回港易本身沒有問題，但必須靈活調整措施，因應近期升溫的疫情，加強其防疫保障。比如考慮到潛伏期的增長，可以加強對回港易計畫申請者的背景調查，要求他們交代過去21日內的到訪省市。又比如將72小時的核酸證明修訂為24小時，或者增加回港後自行再驗一次的核酸的要求等。這些都不會觸及回港易計畫免14日隔離的最大優勢，也可以讓有剛需的香港市民依然可以透過回港易的優勢儘快回港。而當疫情加速惡化時，香港政府指定清晰的叫停回港易計畫的標準，如此才能有備無患。

不可否認，回港易在過去既為兩萬港人港人回港提供了便利，又沒有出現過輸入個案，起到了便民的作用。但這計劃在香港社會始終存有爭議，比如在不影響免隔離的結果，內地核酸檢測速度又能夠跟上的前提下，為何核酸檢測有效期是72小時而不是更嚴格的24小時。又比如政府一直沒有清晰的叫停標準，又在內地疫情升溫時放寬預約系統，在沒有良好的解釋與溝通的情況下，自然容易讓部分香港市民陷入焦慮與誤解，降低了對這一計劃的接受度。

疫情趨勢瞬息萬變，香港政府必須更敏銳地洞悉各類風險，靈活地調整防疫方向與策略，並注重與市民的溝通交流，才能打好防疫持久戰。