體育館、籃球場及足球場重開　入場前須用「安心出行」或登記資料

撰文： 顏銘輝 最後更新日期： 2021-02-16 19:53

隨新冠肺炎疫情緩和，康樂及文化事務署（康文署）今日宣布，將於2月19日星期五重開更多體育康樂設施，包括室內體育館、足球場、籃球場。不過，公眾泳灘、公眾游泳池及貝澳營地仍繼續關閉。

重開的康樂設施包括體育館、香港壁球中心/獨立壁球場、乒乓球中心、香港單車館、伊利沙伯體育館等的室內設施（兒童遊戲室除外）、運動場（用作田徑活動）、棋枱、露天劇場（只供個人休憩活動使用）、極限運動場、滑板場、滾軸溜冰場、模型車場、模型船池、繩網陣、交通安全城、水上活動中心、足球場、曲棍球場、板球場、籃球場、排球場、手球場、投球場、滾軸曲棍球場等。

使用者進入體育處所前，必須利用智能電話掃描「安心出行」二維碼，或登記姓名、聯絡電話、到訪的日期及時間，以便在出現確診個案時進行接觸者追蹤。如選擇登記個人資料，由於登記程序需時，請預早到達，以免延誤用場時間。

足球場的人數上限按球例而定，在11人場可容許22名球員同時落場。（資料圖片/高仲明攝）

據《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》（第599F章）對相關運動設施人數上限的最新規定，每組不得超過4人；就隊際運動項目而言，每個場地或球場於任何時間進行比賽或對賽訓練時的球員及裁判人數上限，應遵照相關隊際運動的比賽規則。

換言之，不計裁判的話，11人足球場上可以最多有22人同時使用，而籃球場就最多有10名球員在場上。

室內場打籃球要戴口罩

康文署發言人還說：「市民除了在戶外運動，或在與其他小組保持1.5米距離的情況下在室內運動時，才可豁免佩戴口罩（不適用於教練/工作人員及超過4人的訓練小組、課堂或隊際運動）。」

以字面理解，在戶外的足球場、籃球場（俗稱街場）踢波打波時，可以選擇不戴口罩。

籃球街場將重開。（資料圖片）

羽毛球、乒乓球及壁球雙打沒有超過4人。如果在康文署的室內體育館打羽毛球、乒乓球或壁球，而且與其他小組保持1.5米距離，可以選擇不戴口罩。

籃球及排球是隊際運動，參與人數多於4人，如果在康文署的室內體育館打籃球或排球，就需要戴口罩。不過，如果有人在室內體育館2打2打籃球或排球，相信可獲豁免戴口罩。

市民可於2月18日（星期四）開始，使用康體通在網上或經已重開場地的訂場櫃枱及自助服務站、分區康樂事務辦事處的訂場櫃枱預訂上述重開的收費設施；而設於上述重開場地的康體通訂場櫃枱及自助服務站，則於設施重開當日，即2月19日同步恢復預訂服務。為避免網絡繁忙，康體通預訂系統於2月18日將提供預訂4天內可供預訂的收費設施，2月19日起則可預訂7天內的收費設施。

政府已經於2月9日起有條件重開「部分涉及較少身體接觸的活動的戶外運動場所」：

部分設施及體育館仍未開放

不過，部分康樂設施亦將繼續關閉，直至另外通知，包括公眾泳灘、公眾游泳池、兒童遊樂設施、燒烤場、室內兒童遊戲室、貝澳營地。

另外，部分康文署場地將繼續暫停開放以用作防疫用途，包括中山紀念公園體育館、石塘咀體育館、西灣河體育館、鴨脷洲體育館、黃竹坑體育館、土瓜灣體育館、曉光街體育館、九龍灣體育館、牛頭角道體育館、荔枝角公園體育館、彩虹道羽毛球中心、摩士公園體育館、界限街體育館（一號及二號）、官涌體育館、林士德體育館、龍琛路體育館、將軍澳體育館、源禾路體育館、馬鞍山體育館、大埔墟體育館、太和體育館、荃景圍體育館、蕙荃體育館、友愛體育館、元朗體育館、天暉路體育館。

同場加映：疫下跑步有什麼要注意？

+ 2 + 2 + 2

💡💡同場加映，10個運動前熱身注意事項💡💡

+ 4 + 4 + 4

消防處拍片，教你戴口罩跑步小貼士：