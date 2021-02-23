發展局擬於將軍澳第137區設混凝土廠　居民反對憂加劇空氣污染

撰文： 呂凝敏 最後更新日期： 2021-02-24 00:00

現為臨時填料庫的將軍澳第137區佛堂澳，該地的使用期限將於2023年底屆滿。發展局去年6月透露，正研究該處重置油塘混凝土廠，以取代已發展成綜合發展區的油塘混凝土廠。今日（23日）一批將軍澳居民到西貢區議會請願，反對當局於137區設置混凝土廠，認為該處已正在興建海水化淡廠，並已規劃成住宅區，若再設置混凝土廠會帶來不少污染問題，實屬規劃失誤。

今日(23日)一批將軍澳居民到西貢區議會請願，認為現時位於油塘工業區的混凝土廠塵土飛揚，對居民構成影響，故強烈反對在將軍澳第137區設置混凝土廠。(方國珊提供圖片)

去年6月，發展局局長黃偉綸透露，正積極研究能否在將軍澳第137區物色合適用地設置混凝土廠，以取代已發展成綜合發展區的油塘混凝土廠。因混凝土廠在運作上需要在發展區域設立廠房，以支援附近一帶的建造工程，故研究優先考慮第137區的臨海用地，以水路運送製造混凝土的各種材料，以免增加陸路交通壓力。今日一批將軍澳居民到西貢區議會請願，認為現時位於油塘工業區的混凝土廠塵土飛揚，對居民構成影響，故強烈反對在將軍澳第137區設置混凝土廠。

現為臨時填料庫的將軍澳第137區佛堂澳，該地的使用期限將於2023年底屆滿。發展局去年6月透露，正研究該處重置油塘混凝土廠。（網上圖片）

將軍澳第137區臨時填料庫位置。（土木工程拓展署資料）

西貢區議員方國珊認為，西貢區內已設有混凝土廠。加上政府正於將軍澳第137區興建海水化淡廠，並已規劃該區為住宅區，「日出康城、將南、調景嶺以至137區為最多人口增長的社區，發展局不應把高污染的水泥石屎廠，由一個較少人住的地方，遷至一個全港最高人口增長的地方」。她認為將混凝土廠遷入更多人口規劃的地區及海水化淡廠附近，是政府規劃失誤。方國珊表示，將軍澳已飽受堆填區帶來的滋擾近30年，加上現時137區建築物料填料庫已每日帶同逾千架次重型次行經將軍澳隧道及環保大道主要幹道，帶來空氣污染，如再興建混凝土廠，憂慮加劇區內污染。專業動力今日於區議會上提出臨時動議，反對於將軍澳137區規劃作混凝土廠重置計劃，臨時議案最終獲得通過。