星光大道本周測試增設音樂噴泉　為疫後旅遊業復甦作準備

因應區議會及海濱事務委員會，於2018年建議為星光大道增設更多景點，音樂噴泉及表演浮台納入星光大道優化計劃。其中，音樂噴泉預計於本周抵達星光大道內海，進行詳細測試，預料未來聯同表演浮台，成為星光大道的全新亮點，為疫後旅遊業復甦作準備。

噴泉的中間位置設有蓄水池，可儲存大量淡水，海底則安裝了潛泵，配合燈光及音樂，營造水上音樂噴泉的效果。（星光大道提供）

音樂噴泉的場次與「幻彩詠香江」配合

「Water of Stars」是匯聚音樂及燈光效果的水上音樂噴泉匯演，由設計「幻彩詠香江」燈光音樂匯演的創意設計公司Artists in Motion創作，屆時水柱將隨着由68人管弦樂團演奏的當代音樂跳動，配合五彩燈光的效果。

匯演每一節長約3至5分鐘，每日定時進行公演，預計周六、日及公眾假期，公演密度較高，場次亦會與「幻彩詠香江」作出配合，詳細時間表於稍後公布。

星光大道管理有限公司表示，引入嶄新的音樂噴泉匯演，將進一步為星光大道及尖沙咀海濱注入動力，為遊人帶來更多元化的海濱體驗。

設雨水收集設施循環使用

音樂噴泉總長度約20米、寬度約14米、深度約2.6米，噴泉的中間位置設有蓄水池，可儲存大量淡水，海底則安裝了潛泵，配合燈光及音樂，營造水上音樂噴泉的效果；同時亦設有雨水收集設施，收集的雨水可循環用於音樂噴泉，甲板上裝有太陽能電板及LED顯示屏，以達致環保效果。噴泉預計於本周抵達星光大道內海，進行詳細測試、調校及試演。至於正式公演日期，待完成測試後將再作公布。

此外，音樂噴泉已取得海事處發出的相關牌照，機件及安全性已獲認可，並依據《商船（本地船隻）（強制第三者風險保險規則）》購買相關保險。