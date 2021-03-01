撰文： 區禮城 最後更新日期： 2021-03-01 19:06

高空擲物不但有可能傷及無辜途人，還可能引發火災。有區議員指北區至少兩個屋苑備受高空擲物困擾，當中有缺德人士將未熄煙蒂擲出，隨時燒着晾曬衣衫引發火警，令低層平台尤如變成一個煙蒂垃圾收集站，促請食環署及警方跟進事件，嚴懲肇事者。

北區區議員張正皓今日（1日）在社區建設及環境改善委員會議中表示，近月已接獲多次居民反映有關高空擲物的投訴，個案大多集中於粉嶺牽晴間及碧湖花園低層連花園天井的單位。據住戶表示，擲出的物件層出不窮，包括三文治、假電話、廚餘等，更有人經常將燃燒中的煙蒂從高層單位掉出，擔憂萬一燒着晾曬中的衣物，隨時引發火災，相關高空擲物事件又多又密，平台已出現一堆煙蒂遺下的垃圾堆，情況越見嚴重。

屋苑低層平台仿如煙頭垃圾堆

他又表示，亂拋垃圾屬食物環境衞生署管轄，高空擲物則由警方調查及執法，希望兩個部門具體提出共同解決辦法，以免製造違法漏洞讓犯法者逍遙法外。

警方代表回應根據根據《簡易程序治罪條例》（第 228 章），容許物體自建築物掉下，屬於刑事罪行，一經定罪可處罰款 10,000 元及監禁六個月。警方在過去三年收到 3 宗於牽晴間和 1 宗於碧湖花園的「有物件從高處墮下」之舉報，但經調查後因搜集證據時面對一定困難，未有向任何人士作出票控或拘捕。

警方稱要預防高空擲物事件發生，需要屋苑管理處或業主立案法團會共同協作，加強在大廈布告板張貼通告或播放影片，並向住戶派發單張作出教育及宣傳，呼籲住戶合作，發揮睦鄰精神。如有需要或接獲請求時，警方防止罪案科亦可向屋苑管理處或業主立案法團提供防罪建議以供參考。

建議安裝高空閉路電視監察

食環署則強調重視私人屋苑高空擲物構成環境衞生問題，接到投訴後會派員到場調查，如證實有人亂拋垃圾到公眾地方，便會對涉案人士提出檢控。由於高空擲物涉及大廈管理事宜，署方會通知相關物業管理公司派員加強巡邏，並在屋苑當眼處張貼海報或懸掛橫額，提醒住戶切勿高空擲物，以免對途人構成危險或造成環境衞生問題。此外，物業管理公司可考慮安裝高空閉路電視監察高空擲物情況。

而有關受影響住戶或物業管理公司亦可從民事訴訟向涉事者提出起訴和追討損失。如個案涉拋擲物品對在公眾地方之內或附近的人造成危險或損傷情況，署方會把個案轉介警務署跟進。