高空擲物｜將軍澳小童疑貪玩扔玩具落街　網民：揼死人㗎！

高空擲物隨時傷及無辜途人。昨日（22日）有人上載短片，指將軍澳區一個屋苑內有小童將玩具從窗口掉到街上。有指該處樓下就是行人通道，行人通過時隨時「中頭獎」。有區議員表示，上址屋苑高空擲物問題一向嚴重，今次涉案是一位小朋友，會嘗試聯絡涉事單位屋主要求跟進。

Facebook群組「將軍澳討論區」昨上載一段短片，背景懷疑是一個中高層單位，拍片者則在涉事高空擲物單位的隔鄰，片中見到一名小童湊近窗邊，隨手將一個電腦玩具伸出窗外，停頓數秒後，放手任由玩具由高處掉到街上。片段曝光後，引起公眾譁然，有大部分人認為要報警處理，其中網民直斥「揼死人㗎，做咩唔叫住佢？細路要教㗎！」亦有街坊指上址為高空擲物黑點，日前途經上址，剛才有一件硬物高空擲下至一名男途人旁邊，認為要正視問題。

西貢區區議員謝正楓看過片段後，確認片中的屋苑為寶盈花園。他表示，屋苑高空擲物情況時有發生，懷疑有慣犯高空擲物，以往曾有人因扔下硬物弄穿喉管，令水柱如噴泉般噴出；也有人將排泄物扔到街上造成衞生問題。

謝又指，屋苑不似公屋有扣分制可以懲罰屋主，但屋苑管理處早前已於5座對開位置加裝天眼，相信已鎖定多次違規的住戶。至於今次事件，謝表示將嘗試聯絡涉事單位的戶主，未來亦會就整個屋苑的高空擲物問題聯絡警方，以作跟進。

根據《簡易程序治罪條例》（第228章），容許物體自建築物掉下，屬於刑事罪行，可處罰款10,000元及監禁6個月。大律師陸偉雄表示，10歲以上未成年兒童亦會可受到相關條例約束或付上刑責，若涉事男童年紀低於10歲，法律上會被定義為心智未成熟，不具備負上任何刑責，警方接報到場調查，只會向兒童及其家長提醒及訓誡，不會落案起訴，但若發現家長不在家中導致事件發生，便有機會向照顧者控以疏忽照顧兒童罪名。