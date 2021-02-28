撰文： 曾鳳婷 最後更新日期： 2021-02-28 20:29

新冠肺炎持續一年多，各區巿集停辦多時，上月限聚令放寬重開部分場所，民間墟市亦告解凍，今日（28日）在荃灣今年首度舉辦民間墟市。籌辦團體認為機會在多重困難下，成功借用場地協助一班基層市民幫補收入，未來希望墟市能在18區舉辦，切合各區市民的需求，冀政府能加快批准場地申請的速度。

多位荃灣區議員前往支持墟市，並指日後會在區議會中爭取更多資源去讓墟市在區內發展，作出自給自足的第一步。（曾鳳婷攝）

墟巿幫補基層收入

民間墟市《荃世界同我嚟趁.墟》今日在荃灣如心廣場一期對出空地舉行，由撐基層墟市聯盟主辦，循道衛理亞斯理社會服務處和社區發展推動基金協辦。墟市共有24個檔主參與，大多為基層婦女和創業青年。他們推出一系列手作產品，包括衣服、手袋、公仔、飾物和食物，現場所見，由於墟巿設於街頭，不少遊人途經均會停留下來參觀，故整體生意不俗。

其中一檔銷售珊瑚玉的檔主梁小姐表示，以往靠打散工和市集擺賣為主要收入，但疫情重創經濟市道，隨即被僱主停工，連帶市集亦告停擺，「之前打散工每日都會有400蚊嘅收入，依家一個月少咗6千蚊。」

檔主梁小姐，表示疫情大大影響家中經濟。她過往以打散工和市集墟市擺賣為主要收入。但在疫下，散工停工，墟市暫停令她的收入大受影響。（曾鳳婷攝）

她稱，除了個人收入受影響，家庭成員亦出現重大變動。梁小姐育有4名子女，其中1名子女仍在讀書外，其餘原本各有工作，除了一名女兒在辦公室上班未受影響外，其餘2名子女面臨減人薪和正在待業。而從事餐飲業的丈夫亦不幸失業，全家收入大減，令梁小姐更急切期望墟市能夠重辦，讓她賺取收入，幫補全家上下生活開支。

加快清走存貨回籠資金

墟巿的另一個好處，便是有望將檔主因疫情而滯銷的貨品加速清走，梁小姐稱：「我之前用咗錢去入貨，但一直都無機會賣返出去。出面租又貴，疫下又冇市集」。反觀墟市開始短短兩小時，梁小姐已賺取幾百元生意，變相加快清存回籠資金，故希望墟市推廣至18區，「做多啲都唔怕，反而小販又要怕畀人拉，亦衍生好多問題」。她促請政府帶頭，加快閒置空地批准民間墟市的申請，助他們幫補家計，增加創業及就業的機會。

現育有一子、賣烘焙食品的墟市檔主Clare則表示，以往她主要在市集擺賣及供應酒店婚宴的小禮物為主要收入來源，惟婚宴場地疫情下停擺，導致收入銳減。自Clare前年懷孕後，她便暫停工作，專職照顧現15個月大的孩子，變相極為依賴任職IT的丈夫，支撐全家所有支出，「先生份工係合約制，呢家都叫相對穩定，但到完咗合約，我真係好擔心，怕一下子無咗經濟支柱」。

檔主Clare表示因懷孕已停工一年，變相依賴任職IT的丈夫支撐家中所有支出，但因丈夫工作為合約制，不禁擔心完約後的經濟情況。（曾鳳婷攝）

參與墟市門檻低 基層市民容易入場

她指出，市集和墟市過去一年鮮有舉辦，「就算搵到有舉辦單位，我報咗名，通常都會冇晒下文。」她亦無法估計疫情下巿道通縮，巿民是否願意消費：「如果我去擺喺啲店度，我唔知有冇人會買，但又要交租，都係一個開支。但如果係墟市，呢啲支出可以少啲，門檻亦都低啲」。她希望日後能有更多地方舉辦民間墟市，定點和定期下進行：「頭先都有客問我呢度係咪得一日，覺得有啲短。如果有得連租兩日，畀人知呢度有，較容易儲到一班熟客」。

她認為參與墟市門檻低，基層市民容易入場。希望日後能有多一點民間墟市，並在定點和定期下進行（曾鳳婷攝）

主辦團體撐基層墟市聯盟代表張延指出，由第三波疫情爆發前便致力申請政府場地作民間墟市，惟第三波和第四波接踵而來，申請場地一事屢屢告吹或延期。今次成功租用荃灣如心廣場一期對出空地前，已申請不下十個場地，惟因政府部門放寬限聚令不久，未知限聚令政策鬆緊，至三日前才確認場地可以租用。

協助籌辦團體，撐基層墟市聯盟代表張延指出申請墟市場地困難重重，但同時認為社會十分需要墟市，助基層市民幫補家計。他希望政府願意多提供場地協助舉辦墟市，把其推廣至18區，期望正在申請的場地能如期批出（曾鳳婷攝）

他認為，現時政府指引不太清晰，只提及入場市民需要使用安心出行或登記資料，惟他表示場地為公眾地方，有多個出口，難以確保每一個人也有登記資料，只能盡量去做。「我哋呢家全部員工都做咗檢測，但義工需唔需要呢？民家政府部門都未答到我」。

墟市反應踴躍 收到超額申請

自荃灣墟市確定場地後，團體隨即收到超額申請，反應十分踴躍，相信這類型的墟市需求甚大。「始終墟市嘅租金一定平啲，可以畀基層多一個收入。租平，貨物都會相對平。」

他提到，參與檔主大多為基層市民及家庭主婦，他們利用自家手作飾物，賺取個人收入。 「佢哋自家生產，成本會低啲，賺到嘅都係自己，唔洗畀貴租，同時亦可以推動本地生產，不單只係一啲大牌子出品，市民都有多個選擇。」

促政府批出場地 墟市在18區恆常化

對於一些因疫情受影響的檔主，墟市復辦尤如及時雨，張延希望政府願意提供更多場地，把墟巿推廣至18區，「只係假日墟，都可以幫佢哋每個月有2000至3000蚊收入。」而下一次墟市預計在3月28日在上海街和美孚進行，舉辦團體正向相關部門申請場地。